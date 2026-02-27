Liga do Bem recebe doações por Pix para vítimas das chuvas em MG

Senado apoiará o transporte dos itens adquiridos com as doações, como nas enchentes ocorridas no RS em 2024 - Foto: Foto: Marcos Romeu/Liga do Bem

ALiga do Bem, formada por colaboradores voluntários doSenado Federal, lançou a campanha "SOS Zona da Mata Mineira" para ajudar famílias atingidas pelas fortes chuvas em cidades comoJuiz de ForaeUbá, em Minas Gerais. A tragédia climática já soma mais de 60 mortes na região e deixou milhares de pessoas desabrigadas.

Para agilizar a chegada da ajuda às vítimas, a campanha disponibilizou uma chave pix para doações: [email protected] , vinculada à Associação da Polícia do Congresso Nacional. Qualquer valor pode ser transferido, e a contribuição é destinada exclusivamente ao atendimento das famílias afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. Os recursos arrecadados serão usados na compra de itens essenciais, e o transporte das doações será feito com apoio do Senado Federal.

De acordo com autoridades locais, há necessidade urgente de colchões, lençóis, fronhas, travesseiros e cobertores. Com apoio de fornecedores parceiros, a Liga do Bem montou um kit com esses itens no valor de R$ 200.

Após o encerramento da campanha, a prestação de contas com os valores arrecadados e as compras realizadas ficará disponível na sede do grupo.

Criada em 2015, a Liga do Bem promove ações solidárias voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social.