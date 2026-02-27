Deputado Alceu Moreira do MDB visita Rádio Província FM

O deputado federal Alceu Moreira, do MDB, esteve na Rádio Província em entrevista ao repórter Rafael Piasecki. Durante a conversa, o parlamentar fez duras críticas ao governo federal.

Sobre os escândalos no Instituto Nacional do Seguro Social, ele cobrou investigação rigorosa e responsabilização dos envolvidos. Defendeu a instalação de CPI no Congresso e medidas imediatas para proteger aposentados e pensionistas.

Segundo Moreira, há falhas de gestão e problemas estruturais que precisam ser corrigidos.

Em relação ao caso do Banco Master, afirmou que as denúncias são preocupantes. O deputado questionou a fiscalização do sistema financeiro e cobrou mais transparência.

Ele também avaliou o momento do agronegócio, destacando dificuldades no crédito rural.

Defendeu avanços no seguro agrícola e manifestou preocupação com aumento de impostos ao setor.

Sobre o narcotráfico, disse que o país precisa endurecer leis e fortalecer o combate nas fronteiras. Para o parlamentar, penas mais duras são necessárias contra o tráfico de drogas.

Alceu Moreira concluiu afirmando que o Congresso tem papel decisivo no enfrentamento ao crime organizado e na fiscalização do Executivo.

