Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Deputado Alceu Moreira do MDB visita Rádio Província FM

Durante a visita o Deputado concedeu uma entrevista ao repórter Rafael Piasecki. O parlamentar fez duras críticas ao governo federal.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
27/02/2026 às 16h20
Deputado Alceu Moreira do MDB visita Rádio Província FM
Foto: Divulgação Assessoria

O deputado federal Alceu Moreira, do MDB, esteve na Rádio Província em entrevista ao repórter Rafael Piasecki. Durante a conversa, o parlamentar fez duras críticas ao governo federal.

Sobre os escândalos no Instituto Nacional do Seguro Social, ele cobrou investigação rigorosa e responsabilização dos envolvidos. Defendeu a instalação de CPI no Congresso e medidas imediatas para proteger aposentados e pensionistas.

Segundo Moreira, há falhas de gestão e problemas estruturais que precisam ser corrigidos.
Em relação ao caso do Banco Master, afirmou que as denúncias são preocupantes. O deputado questionou a fiscalização do sistema financeiro e cobrou mais transparência.

Ele também avaliou o momento do agronegócio, destacando dificuldades no crédito rural.
Defendeu avanços no seguro agrícola e manifestou preocupação com aumento de impostos ao setor.

Sobre o narcotráfico, disse que o país precisa endurecer leis e fortalecer o combate nas fronteiras. Para o parlamentar, penas mais duras são necessárias contra o tráfico de drogas.
Alceu Moreira concluiu afirmando que o Congresso tem papel decisivo no enfrentamento ao crime organizado e na fiscalização do Executivo.

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 20 horas

Minas Gerais: prioridade é resgate e auxílio a vítimas, diz ministro

Waldez Góes também destacou o restabelecimento de serviços

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 22 horas

Lula exalta Copa Feminina e pede valorização das mulheres no futebol

Presidente participou de tour da taça no Palácio do Planalto

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 23 horas

PL antifacção deixa de fora "andar de cima" do crime, diz Sarrubbo

Para ex-secretário, texto aprovado inviabiliza recursos para estados
Política Há 24 horas

Empresário se mantém em silêncio em depoimento à CPMI do INSS

Amparado por um habeas corpus, Camisotti usou direito constitucional

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Consórcio MEZ-RZK vence leilão para novo centro administrativo de SP

Moradores da região protestaram contra desapropriações

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
28° Sensação
2.29 km/h Vento
28% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Meio ambiente Há 35 minutos

Jardim Botânico registra aumento de quase 30% no número de visitantes nos últimos três meses
Senado Federal Há 35 minutos

MP do Redata perde validade e incentivos dependem de projeto de lei
Geral Há 35 minutos

Voluntários cruzam estados para ajudar vítimas das chuvas em MG
Câmara Há 56 minutos

Comissão aprova programa para reduzir disputas judiciais no setor de beleza
Senado Federal Há 56 minutos

Liga do Bem recebe doações por Pix para vítimas das chuvas em MG

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,31%
Euro
R$ 6,05 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 355,983,40 -2,69%
Ibovespa
188,916,19 pts -1.06%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias