Governo Leite autoriza início de obras de melhorias na Escola Técnica Estadual Entre-Ijuís, com investimento de R$ 627,3 mil

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), representada pela secretária-adjunta, Zilá Breitenbach, autorizou, nesta sexta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/02/2026 às 15h23
Governo Leite autoriza início de obras de melhorias na Escola Técnica Estadual Entre-Ijuís, com investimento de R$ 627,3 mil
Fundada em 1964, escola atende 448 estudantes e oferece Ensino Fundamental (anos finais) e Médio em tempo integral -Foto: Mauricio Malisuik/Divulgação SOP

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), representada pela secretária-adjunta, Zilá Breitenbach, autorizou, nesta sexta-feira (27/2), o início das obras de melhorias na Escola Técnica Estadual Entre-Ijuís, no município de Entre-Ijuís, com investimento de R$ 627,3 mil. As intervenções contemplam a execução de novas instalações elétricas, a implantação de uma subestação de energia e a substituição dos forros das salas de aula, dos corredores e dos banheiros.

A escola, fundada em 1964. localizada no centro do município, tem 448 alunos e oferta Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio em tempo integral, além de curso técnico de Contabilidade e Administração. Para a diretora da escola, Viviane Kusler, a obra será fundamental para a comunidade escolar. “Garantirá mais segurança e qualidade na infraestrutura, proporcionando um ambiente mais seguro, confortável e adequado para o processo de ensino e aprendizagem”, afirmou.

"Melhorar a infraestrutura das escolas é investir diretamente na qualidade do ensino. Com novas instalações elétricas e ambientes mais adequados, a escola estará preparada para oferecer aos alunos o conforto e as condições necessárias para um aprendizado de qualidade," destaca Zilá.

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da 14ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santo Ângelo. O prazo de conclusão do serviço está previsto para o segundo semestre de 2026.

Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 28,5 milhões em 42 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 14ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.

No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 692 milhões em obras que beneficiaram 682 escolas.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

