Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado inicia conciliação para encerrar processo iniciado em 1984 sobre imóveis da Cohab Santa Rita de Guaíba

O governo do Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), iniciou, na quinta-feira (26/2), no âmbito do Centro Judiciário de Solução ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/02/2026 às 13h43
Governo do Estado inicia conciliação para encerrar processo iniciado em 1984 sobre imóveis da Cohab Santa Rita de Guaíba
-

O governo do Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), iniciou, na quinta-feira (26/2), no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Porto Alegre (Cejusc-Poa), a primeira rodada de conciliação para encerrar processo iniciado em 1984, relacionado a vícios construtivos em imóveis do Loteamento Cohab Santa Rita, em Guaíba. Estiveram presentes representantes de 51 famílias proprietárias de imóveis da extinta Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul (Cohab), de 141 autoras da ação. Dos presentes, 48 proprietários aceitaram o acordo proposto.

O objetivo da PGE-RS, ao propor a solução, além de encerrar o processo que tramita há mais de 40 anos, é permitir os moradores realizem as obras necessárias. “Devido ao tempo decorrido, as construções objeto da ação tiveram diversas alterações. O acordo viabiliza que essas famílias façam as obras necessárias e contribui para a resolução de passivos decorrentes das atividades da extinta companhia”, comentou o coordenador da Procuradoria do Domínio Público Estadual (PDPE), procurador Maximiliano Kucera Neto.

Conforme definido no acordo, o Estado efetuará o pagamento do valor correspondente à tipologia da unidade habitacional: R$ 68.507,74 para casas de 35 m²; R$ 86.124,01 para casas de 44 m²; e R$ 90.038,74 para casas de 46 m². Os valores foram apurados pela Secretaria de Obras Públicas, a partir do estudo técnico. O pagamento será realizado por meio de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), observando a comprovação documental de propriedade e demais requisitos previstos no acordo. Estão previstas oito rodadas de tratativas.

Texto: Ascom PGE-RS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Chuvas no Rio de Janeiro deixam um morto em Angra dos Reis

Alerta de risco geológico é muito alto em Angra dos Reis e Mangaratiba

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Uma em cada quatro pessoas vive em áreas de risco em Juiz de Fora

Presidente Lula visita neste sábado a região, onde 64 pessoas morreram

 (Foto: Lyon Santos/ MDS)
Bolsa Família Há 3 horas

Caixa conclui pagamento da parcela de fevereiro do Bolsa Família

Recebem nesta sexta-feira beneficiários com NIS de final 0

 (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)
Auxilio Há 3 horas

Saque do FGTS liberado para moradores de cidades afetadas pelas chuvas em Minas Gerais

Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá têm liberação de até R$ 6.220 para vítimas das tempestades; doações também podem ser feitas via Caixa

 (Foto: Arquivo/EBC)
INSS Há 3 horas

Veja as datas previstas para pagamento do 13º de aposentados e pensionistas do INSS em 2026

A primeira parcela está prevista para ser depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
28° Sensação
0.81 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Educação Há 26 minutos

Começam inscrições para olimpíadas de Astronomia e de Foguetes
Tecnologia Há 40 minutos

Reforma Tributária: Sisloc alerta para a fase de testes
PGE Há 40 minutos

Governo do Estado inicia conciliação para encerrar processo iniciado em 1984 sobre imóveis da Cohab Santa Rita de Guaíba
Esportes Há 40 minutos

Lula recebe Lucas Pinheiro, medalha de ouro nos Jogos de Inverno
Saúde Há 55 minutos

Rostos e figuras da Antiguidade - Deuses, Guerreiros e Imperadores - Leilão de Antiguidades e Arte Antiga da Headline TimeLine, 3 de março

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 -0,03%
Euro
R$ 6,07 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 357,258,88 -2,62%
Ibovespa
189,856,31 pts -0.6%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias