Chuvas no Rio de Janeiro deixam um morto em Angra dos Reis

Alerta de risco geológico é muito alto em Angra dos Reis e Mangaratiba

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/02/2026 às 12h58
Chuvas no Rio de Janeiro deixam um morto em Angra dos Reis
© Fernando Frazão/Agência Brasil

As fortes chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro desde quinta-feira (26) deixaram uma pessoa morta em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para uma ocorrência de deslizamento de terra em encosta, na Avenida Bom Jesus, no Parque Belém (Morro do São Lourenço). No local foi constatado um óbito.

Na manhã desta sexta-feira (27), os bombeiros também foram acionados para outro deslizamento e desabamento com colapso parcial de um prédio na Rua João Pessoa, em Cabo Frio. Nesta ocorrência, duas pessoas ficaram feridas.

Desde ontem, a corporação foi acionada para mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas, sendo 58 apenas na madrugada e manhã de hoje. A maioria dos chamados foram relacionados a inundações, alagamentos e deslizamentos.

Como medida preventiva, desde a tarde de quinta-feira, foram enviados 34 alertas extremos e severos para chuvas intensas, risco de inundações e deslizamentos.

Os municípios mais afetados são: Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Rio das Ostras.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) informa que, neste momento, é muito alto o risco hidrológico em Macaé, Rio das Ostras, Paraty, Mangaratiba, Angra dos Reis, Santo Antônio de Pádua e Bom Jardim.

O alerta para chuvas é alto em Barra Mansa, Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Porciúncula, Sumidouro, Sapucaia, São Sebastião do Alto e Campos dos Goytacazes.

O risco geológico – para ocorrências como deslizamentos – é considerado muito alto em Angra dos Reis e Mangaratiba. Já para Paraty, Nova Friburgo, Bom Jardim, Resende, Três Rios, Comendador Levy Gasparian e Macaé, esse risco está classificado como alto.

Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil, para as próximas horas, ainda são esperadas chuvas moderadas nas regiões da Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, Serrana e Metropolitana.

Para as demais regiões há previsão de chuvas fracas a moderadas.

-
PGE Há 59 minutos

Governo do Estado inicia conciliação para encerrar processo iniciado em 1984 sobre imóveis da Cohab Santa Rita de Guaíba

O governo do Estado, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS), iniciou, na quinta-feira (26/2), no âmbito do Centro Judiciário de Solução ...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Uma em cada quatro pessoas vive em áreas de risco em Juiz de Fora

Presidente Lula visita neste sábado a região, onde 64 pessoas morreram

 (Foto: Lyon Santos/ MDS)
Bolsa Família Há 3 horas

Caixa conclui pagamento da parcela de fevereiro do Bolsa Família

Recebem nesta sexta-feira beneficiários com NIS de final 0

 (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)
Auxilio Há 3 horas

Saque do FGTS liberado para moradores de cidades afetadas pelas chuvas em Minas Gerais

Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá têm liberação de até R$ 6.220 para vítimas das tempestades; doações também podem ser feitas via Caixa

 (Foto: Arquivo/EBC)
INSS Há 3 horas

Veja as datas previstas para pagamento do 13º de aposentados e pensionistas do INSS em 2026

A primeira parcela está prevista para ser depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio

