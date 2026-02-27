Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Saque do FGTS liberado para moradores de cidades afetadas pelas chuvas em Minas Gerais

Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá têm liberação de até R$ 6.220 para vítimas das tempestades; doações também podem ser feitas via Caixa

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Agência Brasil
27/02/2026 às 11h30
(Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A partir desta sexta-feira (27), residentes das cidades mineiras de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, atingidas pelos temporais recentes, poderão solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor máximo disponível para retirada é de R$ 6.220.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o pedido pode ser feito pelo Aplicativo FGTS. Para ter direito, é necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo de calamidade nos últimos 12 meses.

Passo a passo para solicitar o saque do FGTS:

  1. Baixe o aplicativo FGTS e faça o login com seus dados cadastrais;

  2. Selecione a opção “Solicitar seu saque 100% digital” ou, no menu inferior, clique em “Saques” e depois em “Solicitar saque”;

  3. Escolha “Calamidade pública”, informe o município e selecione-o na lista;

  4. Indique o tipo de comprovante de endereço, insira o CEP e o número da residência;

  5. Envie fotos do documento de identidade e do comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

  6. Selecione a conta para crédito do valor (Caixa ou outro banco) e envie a solicitação.

Doações
A Caixa, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania, arrecadará recursos para as famílias atingidas pelas chuvas. As contribuições podem ser feitas via depósito ou Pix:

  • Chave Pix (telefone): 31999910733

  • Banco: CAIXA (104)

  • Agência: 0620

  • Operação: 1292

  • Conta Corrente: 577578823-7

Chuvas
O número de mortos na Zona da Mata mineira devido às fortes chuvas subiu para 59, segundo boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no início da noite de quinta-feira (26).

As operações de busca e resgate continuaram ao longo do dia em oito frentes de trabalho, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, cidades próximas e fortemente impactadas pelos temporais.

 
