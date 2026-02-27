Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
Eduardo Leite participa das comemorações pelos 10 anos da Expoagro Cotricampo em Campo Novo

Governador estará na cerimônia oficial neste sábado, com entrega de troféu e atividades no campo experimental da feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com infomações Grupo Chiru
27/02/2026 às 10h49
(Foto: Divulgação/ Arquivo Cotricampo)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, cumpre compromisso oficial neste sábado, 28 de fevereiro, no município de Campo Novo.

A partir das 10h, Leite marcará presença na cerimônia alusiva aos 10 anos da Expoagro Cotricampo, ocasião em que também será realizada a entrega do Troféu Expoagro Cotricampo. A solenidade acontece no Campo Experimental da Cotricampo, localizado no quilômetro 1,5 da ERS-518, espaço onde a feira é promovida.

Em janeiro, o presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, realizou a entrega do convite ao governador de forma presencial, oficializando a participação no evento.

Consolidada como uma das mais relevantes feiras do agronegócio no Rio Grande do Sul, a Expoagro Cotricampo reforça seu compromisso com o crescimento sustentável do setor. A iniciativa reúne produtores rurais, lideranças e empresas para apresentar inovações, impulsionar negócios e estimular o desenvolvimento regional.

A programação da Expoagro teve início na quarta-feira, 25 de fevereiro, e se encerra neste sábado, 28 de fevereiro.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
