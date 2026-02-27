Março terá calor acima da média e chuva irregular no RS, aponta meteorologista

O mês de março de 2026 será marcado por temperaturas acima da média histórica em todo o Rio Grande do Sul. A previsão é da meteorologista Cátia Braga, parceira da KOM FM e TV, com base nos dados mais recentes divulgados por órgãos oficiais de monitoramento climático.

De acordo com a análise, todas as regiões gaúchas devem registrar anomalias positivas de temperatura, ou seja, os termômetros tendem a ficar acima do padrão climatológico para o período.

Calor predominante em todo o Estado

O mapa de anomalias de temperatura indica que o Rio Grande do Sul estará sob influência de uma massa de ar mais quente ao longo do mês. As elevações térmicas devem ser observadas tanto nas regiões da Fronteira Oeste quanto na Serra, Região Metropolitana, Sul e Norte do Estado.

Segundo Cátia Braga, o cenário reforça a tendência de um fim de verão com características mais quentes que o habitual.

Chuva próxima da média, mas com variações regionais

Em relação às precipitações, a previsão aponta chuva levemente acima da média histórica na maior parte do Estado.

Entretanto, há exceções:

Boa parte do litoral gaúcho

Cidades da Região Norte

Nessas áreas, a tendência é de volumes ligeiramente abaixo da média histórica.

Já na região costeira, parte da região central e em uma pequena área do extremo Norte, os acumulados devem ficar dentro da média para março.

Influência do ENOS e transição para El Niño

Outro ponto destacado na análise é o comportamento do fenômeno climático monitorado pelo NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos).

Os dados indicam que, a partir de julho, há tendência de consolidação do fenômeno El Niño, que historicamente está associado a períodos de chuvas mais significativas no Sul do Brasil.

Para março, porém, o cenário ainda é de neutralidade climática, com influência predominante de padrões atmosféricos típicos de transição de estação.

Resumo da previsão para março no RS:

Temperatura: acima da média em todas as regiões

Chuva: levemente acima da média na maior parte do Estado

Exceções: litoral e parte do Norte com volumes um pouco abaixo da média







