Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Março terá calor acima da média e chuva irregular no RS, aponta meteorologista

todas as regiões gaúchas devem registrar anomalias positivas de temperatura

Por: Andre Eberhardt Fonte: ROM 96 FM Web TV
27/02/2026 às 10h36
Março terá calor acima da média e chuva irregular no RS, aponta meteorologista
(Foto: Arquivo Três Passos News)

O mês de março de 2026 será marcado por temperaturas acima da média histórica em todo o Rio Grande do Sul. A previsão é da meteorologista Cátia Braga, parceira da KOM FM e TV, com base nos dados mais recentes divulgados por órgãos oficiais de monitoramento climático.

De acordo com a análise, todas as regiões gaúchas devem registrar anomalias positivas de temperatura, ou seja, os termômetros tendem a ficar acima do padrão climatológico para o período.

Calor predominante em todo o Estado

O mapa de anomalias de temperatura indica que o Rio Grande do Sul estará sob influência de uma massa de ar mais quente ao longo do mês. As elevações térmicas devem ser observadas tanto nas regiões da Fronteira Oeste quanto na Serra, Região Metropolitana, Sul e Norte do Estado.

Segundo Cátia Braga, o cenário reforça a tendência de um fim de verão com características mais quentes que o habitual.

Chuva próxima da média, mas com variações regionais

Em relação às precipitações, a previsão aponta chuva levemente acima da média histórica na maior parte do Estado.

Entretanto, há exceções:

Boa parte do litoral gaúcho

Cidades da Região Norte

Nessas áreas, a tendência é de volumes ligeiramente abaixo da média histórica.

Já na região costeira, parte da região central e em uma pequena área do extremo Norte, os acumulados devem ficar dentro da média para março.

Influência do ENOS e transição para El Niño

Outro ponto destacado na análise é o comportamento do fenômeno climático monitorado pelo NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos).

Os dados indicam que, a partir de julho, há tendência de consolidação do fenômeno El Niño, que historicamente está associado a períodos de chuvas mais significativas no Sul do Brasil.

Para março, porém, o cenário ainda é de neutralidade climática, com influência predominante de padrões atmosféricos típicos de transição de estação.

Resumo da previsão para março no RS:

Temperatura: acima da média em todas as regiões

 Chuva: levemente acima da média na maior parte do Estado

 Exceções: litoral e parte do Norte com volumes um pouco abaixo da média



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Fotos: Divulgação Rádio Verdade)
Cooperativismo Há 27 minutos

Sicredi reúne mais de 400 associados em assembleia histórica em Vista Gaúcha

Encontro apresentou resultados positivos de 2025 e destacou avanço no número de associados e na carteira agrícola

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 31 minutos

CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes

Medida foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial

 (Foto: Arte Sistema Província)
Previsão do tempo Há 37 minutos

Tenente Portela e Região Celeiro: Sol Predomina e Diferença Entre Frio da Manhã e Calor da Tarde Chama Atenção

Massa de ar seco e frio mantém o tempo firme e garante dias ensolarados

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Temporais atingem o estado do Rio

Bombeiros receberam mais de 30 ocorrências nesta sexta-feira (27)

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Chuvas fortes deixam 64 mortos em Juiz de Fora e Ubá

Ainda existem três desaparecidos em Juiz de Fora e dois em Ubá.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
23° Sensação
1.54 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 15 minutos

Comissão do Esporte aprova uso de fundo federal para a compra de ingressos para pessoas vulneráveis
Senado Federal Há 15 minutos

Projeto destina recursos para pagamento de serviços ambientais na Amazônia
Chuva Irregular Há 17 minutos

Março terá calor acima da média e chuva irregular no RS, aponta meteorologista
Cooperativismo Há 26 minutos

Sicredi reúne mais de 400 associados em assembleia histórica em Vista Gaúcha
Geral Há 31 minutos

CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,48%
Euro
R$ 6,09 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 359,806,82 -2,42%
Ibovespa
190,591,40 pts -0.22%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias