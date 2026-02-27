Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto destina recursos para pagamento de serviços ambientais na Amazônia

O Senado vai analisar um projeto que destina parte das receitas com concessões florestais para o pagamento de pequenos produtores rurais na Amazôni...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
27/02/2026 às 10h38
Projeto destina recursos para pagamento de serviços ambientais na Amazônia
A proposta foi apresentada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado vai analisar um projeto que destina parte das receitas com concessões florestais para o pagamento de pequenos produtores rurais na Amazônia Legal por serviços ambientais.

O projeto de lei ( PL 6.141/2025 ) foi apresentado em dezembro pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado (CRA), a partir de recomendação da Subcomissão Temporária para acompanhar os embargos de terras por parte do Ibama.

Essa subcomissão, cujas atividades já foram encerradas, foi presidida pelo senador Jaime Bagattoli (PL-RO).

Para permitir que uma parcela das receitas com concessões florestais seja direcionada aos pequenos produtores em questão, a proposta altera o artigo 39 da Lei 11.284, de 2006 , modificando as atuais regras de distribuição das receitas.

De acordo com a CRA, "trata-se de converter parte da receita pública da economia florestal em incentivo direto à manutenção e à restauração da vegetação nativa, alinhando renda no campo e conservação".

A comissão também destaca que a iniciativa busca "priorizar quem já cumpre ou está cumprindo a lei e gerar sinal econômico para a regularização daqueles que não estejam conforme à legislação ambiental".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Para o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, há indícios de falhas na Dataprev - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 46 minutos

CPMI ouve presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, na segunda

A CPMI do INSS ouvirá o presidente da Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev), Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção, na segun...

 Projeto buscar dar transparência ao exame nacional, que avalia formandos no curso de medicina - Foto: Renato Araújo/Agência Brasília
Senado Federal Há 18 horas

Divulgação dos resultados do Enamed pode se tornar obrigatória

O Senado vai analisar um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade da divulgação dos resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica ...

 O diretor da IFI Alexandre Andrade em entrevista sobre o relatório de fevereiro da instituição, divulgado nesta quinta - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 18 horas

Dívida pública e despesas dos estados continuam a preocupar, avalia IFI

O ano começa sem expectativa de grandes turbulências ou de medidas “heroicas” na política econômica, diz aInstituição Fiscal Independente(IFI) em s...

 Indicada como relatora no Senado, Tereza Cristina acredita que o texto também será aprovado pelos senadores - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 18 horas

Votação do acordo Mercosul-UE deve unir governo e oposição no Senado

A criação da maior área de livre comércio do mundo deve contar com o apoio de senadores e senadoras tanto do governo quanto da oposição. Parlamenta...

 Nova autarquia nasce da transformação da Autoridade Nacional de Protação de Dados e terá 200 cargos - Foto: Cléber Medeiros/Senado Federal
Senado Federal Há 18 horas

Sancionada lei que cria a Agência Nacional de Proteção de Dados

Foi sancionada a Lei 15.352, de 2026 , que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
23° Sensação
1.54 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 15 minutos

Comissão do Esporte aprova uso de fundo federal para a compra de ingressos para pessoas vulneráveis
Senado Federal Há 15 minutos

Projeto destina recursos para pagamento de serviços ambientais na Amazônia
Chuva Irregular Há 17 minutos

Março terá calor acima da média e chuva irregular no RS, aponta meteorologista
Cooperativismo Há 26 minutos

Sicredi reúne mais de 400 associados em assembleia histórica em Vista Gaúcha
Geral Há 31 minutos

CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,48%
Euro
R$ 6,09 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 359,806,82 -2,42%
Ibovespa
190,591,40 pts -0.22%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias