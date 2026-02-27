Sicredi reúne mais de 400 associados em assembleia histórica em Vista Gaúcha

A Sicredi realizou, na noite de quinta-feira, 26 de fevereiro, em Vista Gaúcha, a maior assembleia geral já promovida pela cooperativa no município. O evento reuniu mais de 400 associados e colaboradores, registrando participação recorde.

O expressivo comparecimento evidenciou o envolvimento da comunidade com a cooperativa de crédito e a confiança dos associados na gestão e nos resultados apresentados.

Durante a assembleia, foram divulgados os dados referentes a 2025, apontando desempenho positivo tanto da cooperativa quanto da agência local. Na ocasião, André Yedi destacou o crescimento registrado nos últimos três anos, com ênfase na ampliação do quadro de associados e na evolução da carteira agrícola, que segue em expansão.

Segundo Yedi, entre 2023 e 2025 a cooperativa apresentou avanço significativo. Ele também ressaltou que o aumento no público das assembleias ao longo dos anos demonstra maior compreensão e valorização, por parte dos associados, do modelo de atuação da instituição.













