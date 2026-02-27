Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes

Medida foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/02/2026 às 10h22
CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou nesta sexta-feira a atualização das listas de classificação da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025). Com a retirada dos candidatos que não manifestaram desejo de continuar no processo, um novo grupo foi convocado para a segunda rodada de confirmação de interesse nas vagas imediatas.

A lista dos novos convocados está publicada no Diário Oficial da União e não traz os nomes dos candidatos. Para consultar é necessário o número de inscrição para cada cargo e especialidade.

Também constam na publicação a nota final ponderada do candidato, a ordem de classificação na ampla concorrência ou modalidades de reserva de vagas (pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas) e a situação no cargo, ou seja, se o candidato foi aprovado em vaga imediata, por conversão, em cadastro reserva ou para a lista de espera.

Interesse

O prazo para confirmação de interesse pelos novos convocados começa neste sábado (28) e vai até o dia 2 de março. No dia 6 de março haverá nova atualização e, caso necessário, uma terceira convocação de manifestação de interesse terá início, com prazo para confirmação entre 7 e 9 de março.

A confirmação deve ser realizada na área do candidato, no site da Fundação Getúlio Vargas , para o cargo em que constar a classificação em vaga imediata. Quando não há confirmação, o candidato é eliminado do processo de concorrência ao cargo para o qual foi convocado e também dos de menor preferência, mas segue concorrendo aos cargos de maior preferência.

As listas definitivas de classificação em vagas imediatas e cadastro reserva estão previstas para publicação em 16 de março.

Segunda edição

Com a oferta de 3.652 vagas em 32 órgãos federais, a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado teve 761.528 inscritos em 4.951 municípios. As provas foram aplicadas em outubro e dezembro de 2025, para nove blocos temáticos, nos quais foram distribuídas 3.144 vagas de nível superior e 508 de nível intermediário.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arquivo Três Passos News)
Chuva Irregular Há 17 minutos

Março terá calor acima da média e chuva irregular no RS, aponta meteorologista

todas as regiões gaúchas devem registrar anomalias positivas de temperatura

 (Fotos: Divulgação Rádio Verdade)
Cooperativismo Há 26 minutos

Sicredi reúne mais de 400 associados em assembleia histórica em Vista Gaúcha

Encontro apresentou resultados positivos de 2025 e destacou avanço no número de associados e na carteira agrícola

 (Foto: Arte Sistema Província)
Previsão do tempo Há 36 minutos

Tenente Portela e Região Celeiro: Sol Predomina e Diferença Entre Frio da Manhã e Calor da Tarde Chama Atenção

Massa de ar seco e frio mantém o tempo firme e garante dias ensolarados

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Temporais atingem o estado do Rio

Bombeiros receberam mais de 30 ocorrências nesta sexta-feira (27)

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Chuvas fortes deixam 64 mortos em Juiz de Fora e Ubá

Ainda existem três desaparecidos em Juiz de Fora e dois em Ubá.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
23° Sensação
1.54 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 15 minutos

Comissão do Esporte aprova uso de fundo federal para a compra de ingressos para pessoas vulneráveis
Senado Federal Há 15 minutos

Projeto destina recursos para pagamento de serviços ambientais na Amazônia
Chuva Irregular Há 17 minutos

Março terá calor acima da média e chuva irregular no RS, aponta meteorologista
Cooperativismo Há 26 minutos

Sicredi reúne mais de 400 associados em assembleia histórica em Vista Gaúcha
Geral Há 31 minutos

CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,48%
Euro
R$ 6,09 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 359,806,82 -2,42%
Ibovespa
190,591,40 pts -0.22%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias