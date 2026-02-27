Tenente Portela e Região Celeiro: Sol Predomina e Diferença Entre Frio da Manhã e Calor da Tarde Chama Atenção

A massa de ar seco e frio continua atuando sobre o território gaúcho e segue determinando as condições do tempo, favorecendo uma diferença maior nas temperaturas entre a madrugada e a tarde.

Nesta sexta-feira, em Tenente Portela e em toda a Região Celeiro, o sol predomina durante todo o dia. O céu permanece claro, com pouca ou quase nenhuma nebulosidade na maior parte das áreas. Durante a madrugada, as temperaturas ficaram entre 12 e 14 graus na maioria dos municípios, enquanto em alguns pontos os termômetros marcaram entre 10 e 11 graus. Com o tempo firme, o aquecimento ocorre de forma mais intensa ao longo do dia, e as máximas à tarde devem atingir entre 27 e 29 graus na maior parte da região.

Para o fim de semana, o cenário se mantém semelhante. O tempo seco e com predomínio de sol continua tanto no sábado quanto no domingo. Durante as tardes, as temperaturas sobem ainda mais, com máximas variando entre 30 e 32 graus na maior parte da Região Celeiro.

Apesar do calor durante a tarde, as noites e madrugadas seguem amenas e, em alguns locais, até frias. No sábado, as mínimas devem ficar entre 14 e 16 graus. Já no domingo, variam entre 15 e 17 graus nas primeiras horas do dia.