CPMI ouve presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, na segunda

Para o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, há indícios de falhas na Dataprev - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A CPMI do INSS ouvirá o presidente da Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev), Rodrigo Ortiz D'Avila Assumpção, na segunda-feira (2), a partir das 16h. A ex-secretária de Antônio Carlos Camilo Antunes — o "Careca do INSS" — Aline Barbara Mota de Sa Cabral e o advogado Cecílio Galvão também falarão aos parlamentares na reunião.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), avalia que há indícios de falhas na Dataprev, estatal que presta serviços ao INSS, que “podem ter favorecido fraudes” ( REQ 440/2025 - CPMI do INSS ).

Viana avisou na quinta-feira (26) que Galvão será levado coercitivamente ao Senado, após faltar à reunião do mesmo dia. O convocado deverá esclarecer supostos contratos milionários com associações investigadas nos desvios dos aposentados, segundo o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI ( REQ 2.787/2025 - CPMI do INSS ).

Gaspar também explica que Aline Cabral pode esclarecer a dinâmica das empresas de Antunes ( REQ 1.955/2025 - CPMI do INSS ). O empresário é investigado por articular associações e sindicatos com servidores do poder público no esquema que realizou descontos de aposentadorias sem autorização para repassar aos fraudadores.

O total dos desvios estimado pela Polícia Federal é de pelo menos R$ 6,3 bilhões, valor referente ao período de 2019 até 2024.