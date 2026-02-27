Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Temporais atingem o estado do Rio

Bombeiros receberam mais de 30 ocorrências nesta sexta-feira (27)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/02/2026 às 09h17
Temporais atingem o estado do Rio
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Cerca de 30 alertas alertas extremos de chuva, risco de inundações e deslizamentos foram enviados para os municípios mais afetados no estado do Rio. Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Rio das Ostras receberam os avisos na tarde dessa quinta-feira (26).

O Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado para mais de 80 ocorrências relacionadas às chuvas desde quinta-feira (26), sendo 33 apenas na madrugada e início da manhã desta sexta-feira (27) – a maioria de inundações, alagamentos e deslizamentos . Não há registro de vítimas graves.

A corporação informou que permanece em alerta máximo, com equipes mobilizadas, viaturas operacionais, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves.

Nesse período, 65 estações de sirenes foram acionadas para aviso de chuva e 30 de mobilização de comunidades, até o momento, em Angra dos Reis, Mangaratiba, Bom Jardim, Barra Mansa, Magé, Barra do Piraí, Teresópolis e Duque de Caxias.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) informa que, neste momento, é muito alto o risco hidrológico em Macaé, Rio das Ostras, Paraty, Mangaratiba, Angra dos Reis, Santo Antônio de Pádua e Bom Jardim, e alto em Barra Mansa, Cachoeiras de Macacu, Silva Jardim, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Porciúncula, Sumidouro, Sapucaia, São Sebastião do Alto e Campos dos Goytacazes.

Também é muito alto o risco geológico em Angra dos Reis e Mangaratiba e alto em Paraty, Nova Friburgo, Bom Jardim, Resende, Três Rios, Comendador Levy Gasparian e Macaé.

Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Civil , para as próximas horas, ainda são esperadas chuvas moderadas nas regiões da Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, Serrana e Metropolitana. Para as demais regiões há previsão de chuvas fracas a moderadas.

O Sistema Alerta Rio informou que nesta sexta-feira, o tempo na capital fluminense segue instável devido à influência de um sistema de baixa pressão no litoral do estado. A previsão é de céu nublado a encoberto e ao longo do dia, com chuva moderada em alguns pontos neste início de manhã e acumulados pontualmente significativos nas últimas 12h e 24h.

A partir da tarde, a chuva variará entre fraca e moderada, com ventos moderados, ocasionalmente fortes . As temperaturas estarão em declínio, com máxima prevista de 29°C.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arquivo Três Passos News)
Chuva Irregular Há 18 minutos

Março terá calor acima da média e chuva irregular no RS, aponta meteorologista

todas as regiões gaúchas devem registrar anomalias positivas de temperatura

 (Fotos: Divulgação Rádio Verdade)
Cooperativismo Há 27 minutos

Sicredi reúne mais de 400 associados em assembleia histórica em Vista Gaúcha

Encontro apresentou resultados positivos de 2025 e destacou avanço no número de associados e na carteira agrícola

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 32 minutos

CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes

Medida foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial

 (Foto: Arte Sistema Província)
Previsão do tempo Há 37 minutos

Tenente Portela e Região Celeiro: Sol Predomina e Diferença Entre Frio da Manhã e Calor da Tarde Chama Atenção

Massa de ar seco e frio mantém o tempo firme e garante dias ensolarados

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Chuvas fortes deixam 64 mortos em Juiz de Fora e Ubá

Ainda existem três desaparecidos em Juiz de Fora e dois em Ubá.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
23° Sensação
1.54 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 15 minutos

Comissão do Esporte aprova uso de fundo federal para a compra de ingressos para pessoas vulneráveis
Senado Federal Há 15 minutos

Projeto destina recursos para pagamento de serviços ambientais na Amazônia
Chuva Irregular Há 17 minutos

Março terá calor acima da média e chuva irregular no RS, aponta meteorologista
Cooperativismo Há 26 minutos

Sicredi reúne mais de 400 associados em assembleia histórica em Vista Gaúcha
Geral Há 31 minutos

CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,48%
Euro
R$ 6,09 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 359,806,82 -2,42%
Ibovespa
190,591,40 pts -0.22%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias