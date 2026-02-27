Sexta, 27 de Fevereiro de 2026
14°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Chuvas fortes deixam 64 mortos em Juiz de Fora e Ubá

Ainda existem três desaparecidos em Juiz de Fora e dois em Ubá.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/02/2026 às 08h59
Chuvas fortes deixam 64 mortos em Juiz de Fora e Ubá
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Os deslizamentos e enchentes causados pelas fortes chuvas que atingem a Zona da Mata Mineira desde segunda-feira (23) deixaram 64 mortos, dos quais 58 em Juiz de Fora e seis em Ubá, informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) na manhã desta sexta-feira (27).

Ainda existem três desaparecidos em Juiz de Fora e dois em Ubá.

Em Juiz de Fora, os bombeiros estão mobilizados em três frentes de trabalho: bairros Paineiras, JK (Comunidade Parque Burnier) e Linhares. Nesta quinta-feira (26), houve um novo deslizamento, que atingiu três casas, no Bairro Bom Clima, em Juiz de Fora, com o registro de uma vítima desaparecida.

Segundo a prefeitura de Juiz de Fora, há cerca de 4,2 mil desabrigados e desalojados e foram registradas 1.696 ocorrências pela Defesa Civil desde a última segunda-feira.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de perigo para chuvas intensas até às 23h59 desta sexta-feira na zona da mata , com chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Permanece o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arquivo Três Passos News)
Chuva Irregular Há 18 minutos

Março terá calor acima da média e chuva irregular no RS, aponta meteorologista

todas as regiões gaúchas devem registrar anomalias positivas de temperatura

 (Fotos: Divulgação Rádio Verdade)
Cooperativismo Há 27 minutos

Sicredi reúne mais de 400 associados em assembleia histórica em Vista Gaúcha

Encontro apresentou resultados positivos de 2025 e destacou avanço no número de associados e na carteira agrícola

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 32 minutos

CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes

Medida foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial

 (Foto: Arte Sistema Província)
Previsão do tempo Há 37 minutos

Tenente Portela e Região Celeiro: Sol Predomina e Diferença Entre Frio da Manhã e Calor da Tarde Chama Atenção

Massa de ar seco e frio mantém o tempo firme e garante dias ensolarados

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Temporais atingem o estado do Rio

Bombeiros receberam mais de 30 ocorrências nesta sexta-feira (27)

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 33°
23° Sensação
1.54 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h09 Pôr do sol
Sábado
35° 13°
Domingo
35° 15°
Segunda
37° 17°
Terça
37° 18°
Quarta
35° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 15 minutos

Comissão do Esporte aprova uso de fundo federal para a compra de ingressos para pessoas vulneráveis
Senado Federal Há 15 minutos

Projeto destina recursos para pagamento de serviços ambientais na Amazônia
Chuva Irregular Há 17 minutos

Março terá calor acima da média e chuva irregular no RS, aponta meteorologista
Cooperativismo Há 26 minutos

Sicredi reúne mais de 400 associados em assembleia histórica em Vista Gaúcha
Geral Há 31 minutos

CNU 2025: nova lista abre segunda chamada para vagas remanescentes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 +0,48%
Euro
R$ 6,09 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 359,806,82 -2,42%
Ibovespa
190,591,40 pts -0.22%
Mega-Sena
Concurso 2977 (26/02/26)
08
19
27
32
38
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6962 (26/02/26)
15
25
37
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3622 (26/02/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
14
15
16
18
19
20
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias