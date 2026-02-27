Cooper A1 lança campanha App Premiado com R$ 400 mil em prêmios

Estiveram nesta semana nos estúdios da Rádio Província FM a coordenadora do Supermercado Cooper A1 de Tenente Portela, Luana Raffaelli, e o coordenador da Loja Agropecuária, Luan Luiz Furlanetto, destacando a nova promoção App Premiado Cooper A1.



A campanha iniciou na última segunda-feira, dia 23 de fevereiro, movimentando o varejo da cooperativa. A ação tem como objetivo fortalecer o relacionamento com cooperados e clientes, além de incentivar o uso do aplicativo oficial.



A promoção segue o modelo vale-brinde, com premiações instantâneas nas unidades participantes. Ao realizar compras e se identificar no caixa, o cliente cadastrado no aplicativo participa automaticamente e pode ganhar na hora.



Os prêmios variam de R$ 15 a R$ 300 em vales-compra.

A campanha segue até 31 de outubro de 2026, abrangendo unidades no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Participam supermercados, postos de combustíveis, lojas agropecuárias e fábricas de rações.



Ao todo, serão distribuídos 15.160 vales-compra, somando R$ 400 mil em prêmios. A média é de aproximadamente 70 prêmios entregues todos os dias ao longo da promoção.

Segundo os coordenadores, a iniciativa busca gerar impacto contínuo e integrar estratégia comercial, relacionamento e digitalização do varejo.



A campanha conta ainda com a participação especial do grupo Os Fagundes como garotos-propaganda. Reconhecidos pela forte identidade cultural no Sul do Brasil, eles reforçam o vínculo regional e a proximidade da Cooper A1 com as comunidades onde está inserida.

