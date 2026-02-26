Chuvas: saque do FGTS é liberado para moradores de cidades de MG

A partir desta sexta-feira (27), moradores das cidades de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá - cidades mineiras afetadas pelos temporais - poderão solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O valor a ser retirado é limitado a R$ 6.220.
De acordo com a Caixa, a solicitação pode ser feita pelo Aplicativo FGTS .
É necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo (calamidade) em menos de 12 meses.
A Caixa informou que, junto com a ONG Moradia e Cidadania, irá arrecadar recursos para famílias afetadas pelos temporais.
As doações podem ser feitas por meio de depósito em conta ou Pix.
Chave Pix (Telefone): 31999910733
Banco: CAIXA (104)
Agência: 0620
Operação: 1292
Conta Corrente: 577578823-7
Subiu para 59 o número de pessoas mortas na região da Zona da Mata mineira pelo excesso de chuvas nos últimos dias, informa o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em boletim divulgado no início da noite desta quinta-feira (26).
As operações de busca e salvamento prosseguiram ao longo de todo o dia, em oito frentes de atuação, sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, que são municípios próximos.