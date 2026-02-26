Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
Lula exalta Copa Feminina e pede valorização das mulheres no futebol

Presidente participou de tour da taça no Palácio do Planalto

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/02/2026 às 19h57
Lula exalta Copa Feminina e pede valorização das mulheres no futebol
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula participou, nesta quinta-feira (26), da cerimônia oficial Tour da Taça da Copa do Mundo da Fifa 2026 , no Palácio do Planalto. Ex-jogadores de futebol, como Cafu, Jairzinho, Branco, Edmílson, Pepe e a ex-atleta Formiga, da Seleção Feminina, também estiveram presentes no evento, além de ministros e outras autoridades.

Faltando pouco mais de três meses para o início da Copa do Mundo masculina, que este ano será sediada no Canadá, México e Estados Unidos (EUA), a lendária taça do torneio tem rodado dezenas de países. No Brasil, o objeto de ouro maciço de 18 quilates, que pesa cerca de 6 quilos (kg), já havia passado por São Paulo e Rio de Janeiro, antes da capital federal.

O evento faz parte de uma iniciativa global organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), organizadora da Copa, em parceria com a Coca-Cola, empresa patrocinadora, que leva o troféu original a diferentes países antes do mundial.

Desigualdade de gênero

Ao discursar no evento, Lula fez uma defesa enfática do futebol feminino, ao lembrar que o Brasil será sede da Copa do Mundo feminina , no ano que vem. Havia expectativa de que a taça do torneio feminino fosse apresentada também na cerimônia desta quinta, mas por problemas de logística isso acabou não ocorrendo, segundo os responsáveis pela cerimônia.

"Essa Copa do Mundo [de futebol feminino] tem alguns ingredientes. Primeiro, é preciso que a gente comece a valorizar o futebol feminino como ele merece ser valorizado", disse Lula.

O presidente comparou o fato de haver jogadores homens ganhando salários mensais de R$ 1,5 milhão, mesmo no banco de reservas e sem jogar, enquanto jogadoras mulheres da Seleção Brasileira ganhando cerca de R$ 20 mil ou até salários bem inferiores, como R$ 5 mil nos clubes.

"É um disparate a valorização do jogador masculino e a desvalorização das jogadoras mulheres. Isso é um processo chamado preconceito de gênero. É a diferença que existe na sociedade machista no tratamento que dão às mulheres. Elas mereciam ganhar um pouco mais, porque são profissionais, vivem disso, cuidam da família jogando futebol. Acho que essa Copa do Mundo é um alento para que a gente possa, depois que acabar a Copa, sair com as mulheres muito mais valorizadas, enquanto profissionais, para se tornarem respeitadas como são os homens hoje", acrescentou.

Redenção

Em seu discurso, Lula afirmou que a Copa do Mundo feminina, em 2027, será a chance de o Brasil se redimir do que chamou de "vexame" em 2014. Naquele ano, o país foi sede do torneio masculino, que ficou marcado pela histórica goleada de 7x1 no jogo de semifinal contra a Alemanha.

Segundo Lula, no entanto, não foi um vexame dos jogadores, mas do momento que o país vivia, classificado por ele como "delicado, irritante e nervoso". Ele ainda citou o que considerou "mentiras inesquecíveis sobre corrupção" ditas no contexto das obras de construção dos estádios para a Copa de 2014 e das vaias sofridas pela então presidente Dilma Rousseff durante o evento.

Em seguida, ao se referir ao momento atual, Lula afirmou que o país vive um cenário bem mais otimista, com melhora nos indicadores econômicos e sociais. Segundo ele, o momento é favorável para o Brasil retomar o protagonismo também no futebol.

"Não vamos deixar que nada fora do futebol abale o espírito das nossas guerreiras e que essa Copa seja um exemplo que não pode ser a de 2014", disse Lula.

O presidente também citou o pacto contra o feminicídio ao lembrar das mais de 1,7 mil mulheres assassinadas no ano passado e estimulou que as mulheres lotem os estádios no ano que vem, durante a Copa do Mundo feminina.

Copa de 2026

Já sobre o torneio masculino, o presidente disse ter conversado com o técnico Carlo Ancelotti e se disse "convencido" da conquista do hexacampeonato.

"Conversei com o Ancelotti e achei ele uma figura extremamente séria, com a cabeça no lugar. E quando um técnico tem seriedade, normalmente os jogadores sabem que têm responsabilidade. Estou convencido de que vamos ganhar essa Copa", destacou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
