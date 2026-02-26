Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
Beedoo promove debate sobre varejo pós-NRF 2026

Encontro reuniu executivos para discutir impactos da inteligência artificial, capacitação e cultura operacional no varejo.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/02/2026 às 18h17
foto Pedro Paulo Castro

O Beedoo promoveu, na última semana de janeiro, um encontro com executivos do varejo para discutir desdobramentos da NRF 2026, realizada em Nova York. O evento reuniu lideranças com atuação em operações, tecnologia, recursos humanos e estratégia para analisar como inteligência artificial, capacitação e cultura operacional impactam a dinâmica das empresas.

O debate abordou mudanças no comportamento do consumidor, desafios relacionados à rotatividade de equipes e a necessidade de estruturar processos que sustentem a execução na ponta. A proposta foi examinar como temas discutidos em fóruns internacionais se refletem na prática operacional do varejo brasileiro.

Inteligência artificial e mudança no consumo

Entre os participantes estava Orlando Tereza, diretor de Operações e Infraestrutura da Leroy Merlin, que esteve presente na NRF 2026 e apresentou pontos observados durante o evento. Segundo ele, a tecnologia tem sido incorporada de forma estrutural às operações.

"A tecnologia deixou de ser diferencial. Ela virou infraestrutura. O que passa a importar é como as empresas estruturam dados, governança e pessoas para que essa tecnologia gere valor no dia a dia da operação", afirmou. De acordo com o executivo, a presença de ferramentas baseadas em inteligência artificial altera o papel da loja física e da equipe de atendimento.

"O consumidor chega cada vez mais informado. O vendedor deixa de ser apenas fonte de informação técnica e passa a ser responsável por interpretar contexto e construir relação", disse.

Rotatividade e prontidão operacional

Outro tema discutido foi a rotatividade no varejo. Executivos presentes destacaram que a troca frequente de colaboradores impacta o tempo necessário para atingir desempenho pleno na operação.

Segundo Rafael Carrenho, CEO do Beedoo, empresas com equipes descentralizadas precisam reduzir o intervalo entre contratação e prontidão.

"Se o cenário muda rapidamente e o consumidor chega mais informado, o colaborador precisa aprender na mesma velocidade. A prontidão operacional passa a ser um indicador relevante", afirmou.

A discussão também incluiu a importância de integrar capacitação ao fluxo de trabalho, de modo a reduzir dependência de treinamentos pontuais e reforçar consistência operacional.

Fator humano na experiência de consumo

Participantes ressaltaram que, apesar do avanço da inteligência artificial, o fator humano permanece central na experiência de consumo. Para Orlando, a tecnologia amplia capacidade analítica, mas não substitui habilidades relacionadas à interação direta com o cliente. "Com maior disponibilidade tecnológica, atributos como empatia, autonomia e capacidade de decisão na ponta ganham relevância", declarou.

O encontro teve como foco temas relacionados à cultura operacional, capacitação e alinhamento entre estratégia e execução no varejo.

Sobre o Beedoo
O Beedoo é uma plataforma de capacitação, comunicação e engajamento voltada para equipes operacionais. A empresa atua na estruturação de processos de aprendizagem e alinhamento operacional em organizações com equipes descentralizadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
