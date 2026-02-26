Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
Chuva mata 55 pessoas e mobiliza oito frentes de resgate em Minas

Operação envolve retroescavadeiras, além de técnicos da Anatel

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/02/2026 às 16h58
Chuva mata 55 pessoas e mobiliza oito frentes de resgate em Minas
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A tragédia provocada pela chuva na Zona da Mata mineira contabiliza 55 mortes , segundo atualização divulgada na tarde desta quinta-feira (26/2) pelo Corpo de Bombeiros. Ao todo, são oito frentes de trabalho em atuação , sendo seis em Juiz de Fora e duas em Ubá, com operações ininterruptas de busca e salvamento.

Em Juiz de Fora, o número de mortos chega a 49, com 11 pessoas ainda desaparecidas. Ao todo, 3 mil moradores estão desalojados e não há registro de desabrigados até o momento.

Em Ubá, foram confirmadas seis mortes e duas pessoas continuam desaparecidas. O município contabiliza 1,2 mil desalojados e 500 desabrigados.

Em Matias Barbosa, não há registro de mortes nem de desaparecidos. A cidade soma 810 desalojados e, até agora, não há desabrigados.

Em Juiz de Fora, os militares do 12º Batalhão de Bombeiros Militar, sediado em Patos de Minas, atuam em uma frente de trabalho no bairro Esplanada, onde uma casa de três pavimentos desabou com cinco pessoas da mesma família. Até o momento, quatro corpos foram encontrados.

Celular para localização

A operação envolve uma força-tarefa integrada por equipes terceirizadas da prefeitura, que atuam com retroescavadeira e caminhão, além de técnicos da Anatel, responsáveis pelo rastreamento de sinais de celular na tentativa de localizar possíveis vítimas sob os escombros .

A equipe do canil de Varginha também está no local, auxiliando nas buscas. Neste momento, os militares concentram esforços em uma área previamente demarcada como de interesse pelas equipes de cães farejadores e pela Anatel.

O efetivo do 12º BBM é formado por oito militares, divididos em duas equipes: quatro atuam no período diurno e quatro no noturno. O sistema de revezamento garante que os trabalhos ocorram 24 horas por dia, de forma contínua e coordenada em todas as frentes de atuação.

