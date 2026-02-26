Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cavaleiros e centenas de pessoas marcam despedida de Zeca Hanauer em cortejo pelas ruas de Tenente Portela

O empresário, que atuava nos ramos de combustíveis e cereais, era uma figura muito conhecida e respeitada na comunidade regional.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Jornal Província
26/02/2026 às 16h51 Atualizada em 26/02/2026 às 17h15
Cavaleiros e centenas de pessoas marcam despedida de Zeca Hanauer em cortejo pelas ruas de Tenente Portela
(Foto: Rafael Piasecki / Jornal Província)

Um dos maiores cortejos fúnebres já registrados em Tenente Portela marcou, na tarde desta quinta-feira, 26 de fevereiro, a despedida do empresário e tradicionalista José Inácio Hanauer, o Zeca Hanauer.

Após a missa de corpo presente realizada na Igreja Matriz, por volta das 15 horas, teve início o cortejo que reuniu dezenas de cavaleiros e centenas de veículos pelas ruas da cidade.

O empresário, que atuava nos ramos de combustíveis e cereais, era uma figura muito conhecida e respeitada na comunidade regional.

Montados a cavalo, amigos e integrantes de entidades tradicionalistas prestaram a última homenagem, seguindo à frente e ao lado do carro fúnebre, além de centenas de veículos. A Brigada Militar acompanhou todo o trajeto, orientando o trânsito e garantindo a segurança dos participantes.

O cortejo saiu da Igreja Matriz em direção à Avenida Santa Rosa, seguindo até o Cemitério Municipal. Moradores acompanharam emocionados a passagem, em um momento de forte comoção.

A expressiva participação popular evidenciou o reconhecimento ao legado construído ao longo de sua trajetória empresarial e comunitária. Zeca Hanauer era casado e pai de três filhos, deixando familiares, amigos e admiradores.

(Foto: Rafael Piasecki / Jornal Província)

O acidente que resultou em sua morte ocorreu na tarde de quarta-feira, 25 de fevereiro, por volta das 16h30. Conforme informações repassadas por familiares e pessoas próximas, ele montava um cavalo quando o animal sofreu uma queda, atingindo-o diretamente.

A notícia abalou profundamente a comunidade portelense e toda a região.
A Rádio Província FM se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor, desejando força e consolo a todos.

 

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Registros de roubos de veículos em SP caem 41% em janeiro, segundo SSP

É a primeira vez em 26 anos que o número fica abaixo de dois mil casos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Chuva mata 55 pessoas e mobiliza oito frentes de resgate em Minas

Operação envolve retroescavadeiras, além de técnicos da Anatel

 -
Desenvolvimento Há 2 horas

Rio Grande do Sul lança Book de Oportunidades e Investimentos em Turismo durante a BTL em Portugal

A Invest RS e a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) realizam, na sexta-feira (27/2), em Lisboa, o lançamento do Book de Oportunidade...

 Iniciativa impulsiona novas obras de infraestrutura viária no município, qualifica acessos e amplia competitividade na região -Foto: Fabrício Santos/Selt
Estradas Há 3 horas

Governo do Estado autoriza início de três obras do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico em Farroupilha

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), assinou, nesta quinta-feira (26/2), as ordens de início de três obra...

 Galega, uma Golden Retriever de sete anos, integra o Canil da 2ª DPR e participa de atividades na Apae de Santa Maria -Foto: Mariana Kussler/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 3 horas

Governo do Estado promove inclusão por meio da cinoterapia com cães da Polícia Penal

Os cães da Polícia Penal não se destacam apenas na atuação em procedimentos operacionais (como a detecção de narcóticos, armas e munições) e na bus...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
27° Sensação
3.8 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Política Há 26 minutos

PL antifacção deixa de fora "andar de cima" do crime, diz Sarrubbo
Educação Há 26 minutos

Ensino fundamental atinge 99,5% de frequência; atraso escolar cai
Tecnologia Há 47 minutos

Beedoo promove debate sobre varejo pós-NRF 2026
Política Há 47 minutos

Empresário se mantém em silêncio em depoimento à CPMI do INSS
Saúde Há 1 hora

B. Braun participa do Congresso Yasargil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,14 +0,26%
Euro
R$ 6,06 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 367,694,63 -2,18%
Ibovespa
191,005,02 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias