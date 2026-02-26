Rio Grande do Sul lança Book de Oportunidades e Investimentos em Turismo durante a BTL em Portugal

A Invest RS e a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) realizam, na sexta-feira (27/2), em Lisboa, o lançamento do Book de Oportunidades e Investimentos em Turismo no Rio Grande do Sul. O evento acontecerá na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), a principal feira de turismo de Portugal, que ocorre de 25 de fevereiro a 1º de março.

Produzido pela Invest RS, em articulação com órgãos do governo do Estado e parceiros institucionais, o Book de Oportunidades e Investimentos em Turismo no Rio Grande do Sul materializa a estratégia estadual de desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável, ao reunir, de forma prática e estratégica, os principais projetos e oportunidades do ecossistema turístico gaúcho.

Para o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, a participação na BTL integra uma estratégia de posicionamento internacional do Estado. “O evento é uma vitrine qualificada para apresentar o Rio Grande do Sul como um destino competitivo, inovador e estruturado, capaz de oferecer diversidade de oportunidades e um ambiente favorável à atração de investimentos internacionais, fortalecendo a presença do Estado em agendas de negócios e turismo”, disse Prikladnicki, que participa do evento acompanhado da chefe de Gabinete da Invest RS, Fabiana Rocha, e da gerente de Negócios Maria Paula Merlotti.

O conteúdo do Book está organizado, inicialmente, por categorias temáticas de investimento, que refletem os principais vetores do turismo no Estado: Entretenimento e Lazer; Financiamento; Hotelaria e Resorts; Infraestrutura Turística; e Negócios. Dentro de cada categoria, as oportunidades são apresentadas por perfis de público, oferecendo caminhos claros para investimento, estruturação de projetos e desenvolvimento territorial.

Conforme o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, o lançamento do book durante a BTL representa um passo estratégico no processo de internacionalização do Estado. “Estamos apresentando o Rio Grande do Sul como um destino competitivo e, ao mesmo tempo, como um território preparado para receber investimentos, com planejamento, segurança jurídica, inteligência de mercado e projetos estruturados. O book organiza essa carteira de oportunidades e demonstra que o turismo gaúcho vive um ciclo consistente de crescimento, com capacidade real de atrair capital, gerar emprego e impulsionar o desenvolvimento regional”, afirmou.

A BTL reúne investidores, operadores e instituições do setor de turismo, proporcionando um ambiente propício para a promoção das oportunidades do Rio Grande do Sul e o fortalecimento de relações institucionais. Durante o evento, a Invest RS busca atrair investimentos estrangeiros para a cadeia produtiva do turismo no Estado, fortalecer relações institucionais com entidades do setor turístico europeu e prospectar empresas interessadas nos segmentos de hotelaria, parques temáticos, infraestrutura turística e tecnologia aplicada ao turismo.

A participação acontece em conjunto com a Setur e com a Embratur. Além da programação oficial da feira, a Invest RS realizará agendas externas estratégicas com investidores, operadores e instituições, com foco na geração de negócios e em articulações institucionais qualificadas.

Promoção do turismo internacional

O lançamento do book é uma ação conectada ao Plano Brasis – Plano Internacional de Marketing Turístico, da Embratur, que estruturou diagnósticos técnicos e inteligência de mercado, para identificar os destinos brasileiros com maior potencial para a promoção internacional e definir perfis e segmentos prioritários de turistas a serem atraídos.

O plano consolida diretrizes para o posicionamento internacional do Brasil, com desdobramentos por Estado. A partir desse movimento, o Rio Grande do Sul se posiciona como o primeiro Estado brasileiro a estruturar e finalizar o Plano de Promoção Internacional do Turismo, conectado de forma estratégica às diretrizes do Plano Brasis da Embratur, que deve ser divulgado em breve.

O plano tático foi desenvolvido pela consultoria Promo Marketing Inteligente e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RS), em parceria com a Secretaria de Turismo (Setur), a Invest RS e o Transforma RS.

O mercado turístico do RS vive um momento de expansão e destaque nacional. No acumulado do primeiro semestre de 2025, a atividade turística no Estado cresceu 9,4%, garantindo o terceiro lugar no ranking nacional e a liderança na região Sul do país. O turismo internacional também apresentou desempenho expressivo, com aumento nas chegadas de estrangeiros em relação ao ano anterior, totalizando mais de 1,53 milhão de visitantes internacionais.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do Book de Oportunidades e Investimentos em Turismo no Rio Grande do Sul

Quando: na sexta-feira (27/2)

Onde: feira Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), em Lisboa, Portugal