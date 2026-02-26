Governo recebe volume recorde de projetos culturais nos editais do Ciclo 2 da Política Aldir Blanc

A Secretaria da Cultura (Sedac) recebeu 3.393 projetos inscritos nos oito editais do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O volume é mais do que o dobro do Ciclo 1, que teve 1.599 inscrições. O balanço foi realizado após o fim do prazo do edital de Cultura Viva, que se encerrou na terça-feira (24/2) depois ter sido prorrogado. As outras sete seleções da PNAB finalizaram o recebimento de projetos em 20 de janeiro.

“O crescimento exponencial de inscritos revela a ampliação do alcance da Sedac na democratização do acesso aos recursos da cultura. O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a lançar os editais do Ciclo 2 da PNAB, e concedemos prazo superior a três meses para as inscrições, colaborando com o planejamento da comunidade cultural gaúcha”, destaca o titular da Sedac, Eduardo Loureiro.

Os oito editais totalizam 367 vagas em 24 categorias. Na ampla concorrência, a disputa chega a alcançar até 50 projetos por vaga – a relação de inscritos por vaga em cada edital pode ser conferida nesta página . Outro destaque dos certames são as cotas, que abrangem pessoas negras, indígenas e com deficiência.

Comissões

Neste momento, estão sendo compostas as comissões de seleção, que avaliarão os projetos e serão formadas por profissionais credenciados no Banco de Avaliadores da Sedac, que atualmente conta com 562 pessoas e segue recebendo inscrições em fluxo contínuo. Os profissionais responsáveis pela avaliação serão selecionados no banco considerando a quantidade de projetos e a complexidade do trabalho.

“A composição das comissões de seleção está sendo qualificada ao máximo. A busca é por pessoas de diferentes perfis que tenham conhecimento e experiência diretamente relacionados ao respectivo edital. Para o bom andamento da seleção, serão dados prazos adequados para a avaliação dos projetos,” afirma a coordenadora dos editais da PNAB na Sedac, Adriane Minervino.

A fase de seleção está prevista para iniciar-se em março, após reuniões preparatórias com as comissões. De acordo com o cronograma previamente estabelecido, o processo seletivo pode levar até 60 dias úteis. A expectativa da Sedac é de concluí-lo até junho.

Política Nacional Aldir Blanc

O Rio Grande do Sul lançou os editais do Ciclo 2 da PNAB em outubro de 2025 . A previsão é investir mais de R$ 55 milhões nas oito seleções. No Ciclo 1, foram aplicados mais de R$ 70,4 milhões por meio de repasses realizados no ano passado.

A PNAB tem como objetivo fomentar a cultura em todos os Estados e municípios do Brasil. Os recursos são descentralizados da União e podem ser direcionados a editais de fomento ou à realização de ações diretas pelos entes federativos. A operacionalização da política é feita pelos integrantes dos Sistemas de Cultura, com os Estados e municípios elaborando seus planos de cultura e dialogando com representantes da sociedade civil, especialmente por meio dos conselhos de cultura.