Governo do Estado autoriza início de três obras do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico em Farroupilha

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), assinou, nesta quinta-feira (26/2), as ordens de início de três obra...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/02/2026 às 16h28
Governo do Estado autoriza início de três obras do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico em Farroupilha
Iniciativa impulsiona novas obras de infraestrutura viária no município, qualifica acessos e amplia competitividade na região -Foto: Fabrício Santos/Selt

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), assinou, nesta quinta-feira (26/2), as ordens de início de três obras do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa) em Farroupilha, na Serra gaúcha. As intervenções representam um investimento total de R$ 5,5 milhões e contemplam a pavimentação de trechos da Avenida das Indústrias, da Avenida dos Imigrantes e da Avenida Perimetral Oeste, ampliando a infraestrutura viária e favorecendo diretamente moradores, trabalhadores e indústrias do município.

O titular da Selt, Juvir Costella, ressaltou que o programa tem impacto direto na qualidade de vida da população e no desenvolvimento local. “Estamos transformando arrecadação em investimento concreto para os municípios. Essas obras melhoram a mobilidade urbana, aumentam a segurança viária e fortalecem o desenvolvimento regional. O Piaa é uma ferramenta moderna de gestão, que une Estado e iniciativa privada para acelerar entregas que atendem toda a comunidade”, afirmou.

Na Avenida das Indústrias, o investimento previsto é de R$ 2,84 milhões, com prazo estimado de quatro meses para conclusão. Participam da parceria as empresas: Tramontina, Trombini Embalagens, Soprano, Maltec e a LNF Latino Americana.

Na Avenida dos Imigrantes, o aporte é de R$ 1,53 milhão, com prazo de execução de quatro meses. Integram a iniciativa a Bigfer, a Mercatto Energia, a Tecnova, a Malharia Anselmi e a Estofados Itália.

Já a pavimentação da Avenida Perimetral Oeste contará com investimento de R$ 1,14 milhão e prazo estimado de três meses. Participam da parceria a Trombini Embalagens, a Filtros Planeta Água, a Tecnovidro, a Biamar Malhas, a Fabrita Mineração e a Euro Company Brasil.

Obras estratégicas no município

O secretário de Obras de Farroupilha, Matheus Paim, enfatizou o impacto das melhorias para a cidade. “Nosso município historicamente possui uma característica de desenvolvimento pujante no setor industrial. Por isso, é fundamental salientar que essa parceria representa, acima de tudo, um investimento e não um gasto para o poder público”, frisou Paim.

Daisson Marques, representante da Mercatto Energia - uma das empresas parceiras da realização das obras -, destacou os benefícios da pavimentação para qualificar a mobilidade e o cotidiano da comunidade local. “Somos muito gratos por participar deste importante projeto e poder contribuir diretamente com a cidade que nos acolheu, por meio de uma obra estratégica que irá qualificar o dia a dia da população.”

Com a assinatura das ordens de início, as três obras estão oficialmente autorizadas e devem começar imediatamente, ampliando a infraestrutura e fortalecendo a mobilidade em Farroupilha. Os serviços serão executados pela construtora Concresul Estradas, com acompanhamento técnico do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Como funciona o Piaa

Instituído pela Lei Complementar 15.742/2021, o Piaa permite que empresas destinem até 5% do ICMS devido ao Estado para a execução de obras de acessos asfálticos e melhorias em infraestrutura viária. A iniciativa promove a cooperação entre poder público e setor produtivo, garantindo maior agilidade na implantação de projetos estratégicos.

Ao direcionar recursos para a qualificação da malha viária, o programa contribui para melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança e impulsionar o desenvolvimento dos municípios gaúchos.

Para aderir, as empresas interessadas devem apresentar, dentro dos prazos determinados por edital, projetos básico e executivo da obra (incluindo estudos técnicos e de impacto ambiental), orçamento detalhado dos serviços e documentação cadastral. Após análise da Selt, as proponentes podem ser habilitadas a executar os trabalhos.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

