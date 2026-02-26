Governo do Estado, por meio da Polícia Civil, realiza operação contra o tráfico de animais silvestres na Região Metropolitana

Operação Ave de Rapina apurou crimes de comércio ilegal de armas de fogo e de animais silvestres e exóticos, além de caça ilegal -Foto: Divulgação Sema

O governo do Estado, por meio da Polícia Civil de Barra do Ribeiro e a Delegacia de Polícia Especializada de Proteção e Defesa do Meio Ambiente e dos Animais (Dema), realizou na quinta-feira (26/2) uma operação para reprimir o tráfico de animais silvestres nos municípios de Porto Alegre, Canoas e Viamão.

A ação batizada de Operação Ave de Rapina, realizada em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), buscou apurar os crimes de comércio ilegal de armas de fogo e de animais silvestres e exóticos, além de caça ilegal.

Ações resultaram em três prisões em flagrante por posse ilegal de arma de fogo -Foto: Alisson Santos/Ascom Sema

Durante o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão, as equipes apreenderam 27 aves de sete espécies diferentes, entre elas três cardeais classificados como espécies ameaçadas de extinção. Também foram apreendidos um cágado-de-barbela e diversos instrumentos utilizados para procedimentos veterinários.

As aves apresentavam sinais de estresse devido às condições inadequadas de cativeiro. Algumas foram encontradas sem vida. As ações resultaram em três prisões em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Os pássaros foram reintroduzidos à natureza, com exceção de um cardeal juvenil, encaminhado para reabilitação e posterior soltura.

Um dos presos mantinha aves ilegais em cativeiro em uma agropecuária que servia de fachada para comércio irregular de animais -Foto: Alisson Santos/Ascom Sema

De acordo com os responsáveis pela operação, um dos presos mantinha aves ilegais em cativeiro no interior de uma agropecuária que servia de fachada para comércio ilegal de animais silvestres e exóticos. O homem é investigado pelo exercício ilegal da profissão de médico veterinário, após a descoberta de uma lista de procedimentos realizados e de um carimbo com numeração falsificada.

A operação reforça o compromisso das instituições envolvidas com a proteção da biodiversidade e o combate ao tráfico de fauna, prática que compromete o equilíbrio ambiental e coloca em risco a sobrevivência de espécies nativas.

Os pássaros apreendidos foram reintroduzidos à natureza, com exceção de um cardeal juvenil, encaminhado para reabilitação -Foto: Divulgação Sema