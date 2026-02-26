Quinta, 26 de Fevereiro de 2026
16°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vale do Paraíba e litoral paulista estão em alerta de perigo hoje

Previsão é de grande volume de chuvas nesta quinta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/02/2026 às 13h29
Vale do Paraíba e litoral paulista estão em alerta de perigo hoje
© Inmet/divulgação

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou, nesta quinta-feira (26), que as regiões do Vale do Paraíba e do Litoral Paulista estão em alerta vermelho de perigo em decorrência das chuvas. O órgão prevê que o dia será marcado por grande volume de água.

A passagem de uma frente fria nas regiões em alerta tem causado grandes crises de segurança na última semana, especialmente no município de Peruíbe. A cidade teve um acúmulo de chuva de 234 milímetros (mm) em três dias, o que fez 384 desabrigados e outras 100 desalojadas.

Também houve complicações em São Manuel, onde 200 pessoas ficaram desalojadas, e em Ubatuba, em que as chuvas atingiram 408 residências e causou a morte de duas pessoas em um naufrágio no último sábado (21)

Devido à situação crítica no Vale do Paraíba e no litoral norte do estado, representantes da Defesa Civil vão estabelecer medidas a serem tomadas no dia de hoje. A pauta inclui a apresentação do panorama meteorológico atualizado, avaliação de eventuais situações de anormalidade, planejamento da logística humanitária e definição de encaminhamentos operacionais.

O Gabinete de Crise seguirá mobilizado com monitoramento 24 horas e pronta resposta às ocorrências registradas.

Ajuda humanitária

Em Peruíbe, o Governo de São Paulo tem enviado ajuda humanitária para a cidade. Na última terça (24), a Defesa Civil enviou colchões, kits de higiene pessoal, travesseiros e cobertores.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Polícia Federal investiga licitação suspeita em Lajeado, no RS

Contrato teria movimentado cerca de R$ 120 milhões
Geral Há 2 horas

Ação da PF e da Polícia Civil do Rio prende bicheiro Adilsinho

Preso estava foragido e foi encontrado em Cabo Frio
Geral Há 2 horas

Mulher de 22 anos é morta por ex-namorado em São Bernardo do Campo

Homem não aceitava o fim do relacionamento

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 2 horas

Sol e calor marcam Tenente Portela nos próximos dias

Tempo firme e altas temperaturas predominam até o início de março

 (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)
IPRF 2026 Há 2 horas

IRPF 2026: empregador deve entregar informe de rendimento até sexta

Documento é essencial para a declaração de Imposto de Renda

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 29°
27° Sensação
2.55 km/h Vento
33% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h26 Nascer do sol
19h10 Pôr do sol
Sexta
33° 12°
Sábado
35° 14°
Domingo
36° 15°
Segunda
36° 17°
Terça
32° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova divulgação, em meios de comunicação, de serviço para denúncias de violência contra a mulher
Saúde Há 6 minutos

Saúde envia equipes do SUS para áreas atingidas pela chuva em Minas
Senado Federal Há 19 minutos

CPMI do INSS: Paulo Camisotti depõe à tarde; dois depoentes faltam
Câmara Há 19 minutos

Câmara aprova uso de recursos de fundo garantidor em operações do Pronaf; acompanhe
Geral Há 20 minutos

Vale do Paraíba e litoral paulista estão em alerta de perigo hoje

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 +0,50%
Euro
R$ 6,07 +0,40%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,956,32 -2,88%
Ibovespa
190,332,17 pts -0.48%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6961 (25/02/26)
15
45
55
62
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3621 (25/02/26)
01
02
04
06
07
09
10
11
13
15
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2892 (25/02/26)
09
13
28
32
40
42
45
48
57
59
61
64
66
70
75
76
77
78
80
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2929 (25/02/26)
01
20
24
27
34
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias