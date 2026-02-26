Sol e calor marcam Tenente Portela nos próximos dias

O clima em Tenente Portela nesta quinta-feira (26/02/2026) segue firme, com sol predominando e poucas nuvens. A mínima é de 16°C e a máxima chega a 27°C, com sensação de calor mais intensa à tarde. Os ventos são fracos a moderados e não há previsão de chuva significativa.

Na sexta (27), o sol continua e as temperaturas variam entre 18°C e 32°C. No sábado (28) e domingo (01/03), o calor aumenta, com máximas chegando a 34°C e mínima em torno de 19–20°C. O início de março mantém a sequência de dias ensolarados e quentes, com máximas de até 35°C.

A tendência é de tempo seco e quente nos próximos dias, reforçando a importância de hidratação, proteção solar e cuidados com a exposição ao sol nas horas mais quentes.





