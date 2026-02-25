Plínio Valério defende mandatos para ministros do STF

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (25), voltou a defender a fixação de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar afirmou que a proposta busca estabelecer limites institucionais que, para ele, já ultrapassaram a atribuição prevista na Constituição.

— Há ministros que se julgam semideuses, porque pensam que podem tudo. E até podem, porque executam. Mas eu digo: daqui a oito anos, o Supremo Tribunal Federal poderá muito, mas não poderá tudo. Eles promovem a lei, mas não estão acima da lei. Há uma coisa maior do que os ministros, que é a lei — disse.

No mesmo discurso, Plínio defendeu também que o Senado exerça a prerrogativa constitucional de analisar e julgar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Segundo ele, a medida, prevista na Constituição, deve ser utilizada quando houver questionamentos sobre a atuação de integrantes da Corte.

— Não é nada demais querer impichar um ministro. A Constituição é que diz que o Senado pode — e eu acho que deve —, nessas horas, fazer o que tem que fazer. O Brasil precisa ser sacudido para ser colocado no lugar — afirmou.