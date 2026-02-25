Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Vai à promulgação acordo de defesa entre Brasil e Eslovênia

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (25), em votação simbólica, o texto do Acordo entre Brasil e Eslovênia sobre Cooperação no Campo de Defesa. O...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
25/02/2026 às 18h49
Vai à promulgação acordo de defesa entre Brasil e Eslovênia
O relator do projeto sobre o acordo, Sergio Moro, conversa com Jorge Kajuru na sessão plenária desta quarta - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (25), em votação simbólica, o texto do Acordo entre Brasil e Eslovênia sobre Cooperação no Campo de Defesa. O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 293/2024 teve parecer favorável do senador Sergio Moro (União-PR) e será encaminhado à promulgação.

O acordo estabelece base jurídica para cooperação em defesa entre os dois países, abrangendo temas como pesquisa e desenvolvimento, intercâmbio de conhecimento, apoio logístico e aquisição de produtos e serviços de defesa. Também dispõe sobre proteção de informação sigilosa, resolução de controvérsias e responsabilidades financeiras.

O acordo foi assinado no Rio de Janeiro em 11 de abril de 2023. Composto por 10 artigos, o texto prevê cooperação em política e legislação de defesa; educação e treinamento militar; controle de armas e desarmamento.

Outras cooperações previstas são nas áreas de sistema financeiro e contábil militar; tecnologia de defesa; meio ambiente no contexto militar; medicina militar; cultura e desportos e outros campos de interesse mútuo.

As formas de cooperação descritas incluem visitas oficiais, reuniões de trabalho, participação em cursos, seminários e simpósios, intercâmbio de informações e experiências em operações, entre outras.

O texto também contém cláusula que condiciona à aprovação do Congresso Nacional qualquer revisão do acordo ou ajustes complementares que impliquem ônus ao patrimônio nacional.

O texto do acordo foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores (CRE) em 4 de fevereiro e seguiu para apreciação do Plenário.

