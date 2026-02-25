Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado aprova política de proteção a animais resgatados em desastres

Objetivo é reduzir a mortalidade de animais domésticos e silvestres

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/02/2026 às 18h49
Senado aprova política de proteção a animais resgatados em desastres
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Senado aprovou nesta quarta-feira (25) o Projeto de Lei (PL) 2950/2019 que estabelece ações de proteção a animais afetados por emergências, acidentes e por desastres. O projeto, que vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, institui a Política de Acolhimento e Manejo de Animais Resgatados, com regras para resgate, acolhimento e destinação de animais afetados e altera leis ambientais e de segurança de barragens.

A proposta visa estruturar protocolos permanentes para atuação preventiva e coordenada em casos de emergência. O projeto também prevê medidas preventivas e reparatórias que deverão ser adotadas por empreendedores sujeitos a licenciamento ambiental.

O foco é a redução da mortalidade de animais domésticos e silvestres em desastres por meio da integração de políticas de proteção ambiental e defesa civil e da maior conscientização sobre direitos e bem-estar animal.

Veja as ações previstas para cada ente federativo:

União:

  • Apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios no mapeamento das áreas de risco, nos estudos de identificação de risco de desastre e nas demais ações de prevenção, mitigação, resgate, acolhimento e manejo dos animais atingidos
  • Estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em unidades de conservação federais

Estados

  • Apoiar os municípios na identificação e mapeamento das áreas de risco
  • Oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção, acolhimento e manejo de animais resgatados

Municípios

  • Oferta de capacitação de recursos humanos para as ações de proteção, acolhimento e manejo de animais resgatados
  • Fiscalização das áreas de risco de desastre
  • Intervenção preventiva e a evacuação dos animais das áreas de alto risco ou vulneráveis
  • Organizar o sistema de resgate e atendimento emergencial à fauna impactada
  • Prover abrigos temporários para os animais resgatados
  • Estimular a participação de entidades privadas, de associações de voluntários e de organizações não governamentais nas ações de acolhimento dos animais
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 1 hora

Caso Master: CPI do Crime convoca Vorcaro, Campos Neto e Paulo Guedes

Pedidos dizem que desregulação do mercado teria favorecido fraudes
Política Há 17 horas

Câmara aprova PL antifacção e endurece penas para crime organizado

Taxação de bets para fundo contra crime foi excluída do texto
Política Há 22 horas

Governo anuncia repasse a prefeituras de MG para ajuda a desabrigados

Segundo Geraldo Alckmin, valor será de R$ 800 por pessoa atingida
Política Há 22 horas

Senado aprova regras mais duras para condenados por morte de policiais

Presos podem ser enviados para presídios de segurança máxima
Política Há 23 horas

Senado aprova PEC sobre locais de descanso de motoristas profissionais

Proposta agora passará por análise da Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 30°
25° Sensação
2.91 km/h Vento
61% Umidade
80% (0.16mm) Chance chuva
06h25 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quinta
31° 16°
Sexta
34° 13°
Sábado
36° 15°
Domingo
36° 17°
Segunda
36° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Uso de escovas técnicas em laboratórios integra protocolos de higienização
Senado Federal Há 26 minutos

Redução de alíquotas tributárias para indústria química segue para sanção
Senado Federal Há 26 minutos

Girão pede prorrogação da CPMI do INSS
Câmara Há 26 minutos

Motta admite possíveis medidas de proteção ao agro no acordo entre União Europeia e Mercosul
Câmara Há 27 minutos

Acordo entre Mercosul e União Europeia terá impacto positivo na economia brasileira, diz relator

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,56%
Euro
R$ 6,05 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 374,157,48 +7,53%
Ibovespa
191,135,19 pts -0.19%
Mega-Sena
Concurso 2976 (24/02/26)
07
09
10
21
28
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 6960 (24/02/26)
07
08
14
39
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3620 (24/02/26)
01
02
04
07
09
11
12
15
16
18
19
20
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias