Humberto destaca ações do governo e cobra mudança na jornada de trabalho

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou nesta quarta-feira (25) que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa uma fase de consolidação de políticas públicas e defendeu o fim da escala de trabalho 6x1 como pauta central para os próximos anos. Em seu pronunciamento no Plenário, o parlamentar citou medidas nas áreas de saúde, educação, habitação e tributação, e disse que o debate sobre a jornada de trabalho deve integrar a agenda econômica e social do país.

— O terceiro mandato do presidente Lula, sem dúvida, é o mais maduro, o mais eficiente e o mais transformador entre todos os governos liderados pelo PT e por outras forças políticas do nosso país — afirmou.

O senador relacionou programas como Mais Médicos, Pé de Meia e Minha Casa, Minha Vida ao que chamou de retomada do planejamento nacional. Segundo ele, a proposta de encerramento da escala 6x1 busca reorganizar a rotina de milhões de trabalhadores e estimular condições de produtividade associadas ao bem-estar social.

— Não se trata apenas de uma questão trabalhista, é uma questão de saúde pública, de dignidade humana e desenvolvimento nacional. Modernizar a jornada de trabalho não é nem de longe hostilizar o setor produtivo, é fortalecer a produtividade com base em condições humanas mais equilibradas — disse.