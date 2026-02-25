Quarta, 25 de Fevereiro de 2026
Humberto destaca ações do governo e cobra mudança na jornada de trabalho

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou nesta quarta-feira (25) que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa uma fase...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
25/02/2026 às 17h09
Humberto destaca ações do governo e cobra mudança na jornada de trabalho
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou nesta quarta-feira (25) que o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa uma fase de consolidação de políticas públicas e defendeu o fim da escala de trabalho 6x1 como pauta central para os próximos anos. Em seu pronunciamento no Plenário, o parlamentar citou medidas nas áreas de saúde, educação, habitação e tributação, e disse que o debate sobre a jornada de trabalho deve integrar a agenda econômica e social do país.

— O terceiro mandato do presidente Lula, sem dúvida, é o mais maduro, o mais eficiente e o mais transformador entre todos os governos liderados pelo PT e por outras forças políticas do nosso país — afirmou.

O senador relacionou programas como Mais Médicos, Pé de Meia e Minha Casa, Minha Vida ao que chamou de retomada do planejamento nacional. Segundo ele, a proposta de encerramento da escala 6x1 busca reorganizar a rotina de milhões de trabalhadores e estimular condições de produtividade associadas ao bem-estar social.

— Não se trata apenas de uma questão trabalhista, é uma questão de saúde pública, de dignidade humana e desenvolvimento nacional. Modernizar a jornada de trabalho não é nem de longe hostilizar o setor produtivo, é fortalecer a produtividade com base em condições humanas mais equilibradas — disse.

Projeto aprovado retoma redução de aliquotas vetadas anteriormente por falta de previsão de impacto orçamentário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 27 minutos

Redução de alíquotas tributárias para indústria química segue para sanção

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (25), o projeto que reduz as alíquotas para indústrias químicas e petroquímicas participantes de r...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 27 minutos

Girão pede prorrogação da CPMI do INSS

Em pronunciamento no Plenário, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) pediu a prorrogação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investig...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 41 minutos

Rodrigues cobra ações do Estado para ampliar proteção a pessoas com autismo

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) defendeu, em pronunciamento nesta quarta-feira (25), a criação de políticas públicas para reduzir a morte precoc...

 Parceria aprovada pelos senadores busca desenvolvimento socioeconômico e sustentável dos dois países - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 41 minutos

Senado aprova acordo de cooperação técnica entre Brasil e Fiji

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (25), o acordo de cooperação técnica firmado entre Brasil e Fiji ( PDL 459/2022 ). A matéria já ha...

 Relator, Plínio Valério citou desastres recentes, como as enchentes no RS, para evidenciar falta de diretrizes de resgate - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 41 minutos

Política de proteção e resgate de animais em desastres vai à sanção

O Senado aprovou nesta quarta-feira (25) um projeto de lei que cria uma política nacional de proteção, resgate e manejo de animais atingidos por ac...

