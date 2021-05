Nelson Sargento está internado em estado grave com covid-19, no Rio

O sambista Nelson Sargento, de 96 anos, está internado em estado grave no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) e seu quadro inspira cuidados, de acordo com nota divulgada hoje (26) pela instituição.

Ele foi internado no último dia 20, com quadro de desidratação, anorexia e significativa queda do estado de saúde, em geral. Ao chegar no Inca, foi realizado o teste de covid-19, que resultou positivo.

No sábado (22), ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI), com piora do padrão ventilatório e hipertensão, respirando com auxílio de máscara de oxigênio. O Inca não confirmou a intubação do sambista.

Nelson Sargento faz acompanhamento no Inca desde 2005, quando foi diagnosticado com um câncer de próstata, já tratado. No dia 26 de fevereiro, o compositor da Mangueira recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19 em casa (foto).