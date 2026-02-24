Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senado aprova regras mais duras para condenados por morte de policiais

Presos podem ser enviados para presídios de segurança máxima

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/02/2026 às 20h57

O Senado aprovou nesta terça-feira (24) o Projeto de Lei (PL) 5391/20 que estabelece regras mais rígidas para condenados por homicídios de policiais e outros agentes de segurança. O projeto altera a Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, que trata da transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima e segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

Pela proposta, serão enviados para estabelecimentos penais federais de segurança máxima o preso - provisório ou condenado - pela prática do crime de homicídio qualificado quando praticado contra autoridade ou agente integrante do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, das polícias, das Forças Armadas, ou seus parentes , no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição.

O projeto propõe, ainda, alterações na Lei de Execução Penal no que diz respeito ao instituto do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), para que sejam incluídos neste regime os presos que praticarem homicídio contra militares e agentes da segurança pública.

A proposta inclui ainda no RDD os presos que tenham reiterado na prática de crimes cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça, hediondos ou equiparados. A reiteração será reconhecida a partir da segunda condenação, não se exigindo o trânsito em julgado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 50 minutos

Governo anuncia repasse a prefeituras de MG para ajuda a desabrigados

Segundo Geraldo Alckmin, valor será de R$ 800 por pessoa atingida
Política Há 2 horas

Senado aprova PEC sobre locais de descanso de motoristas profissionais

Proposta agora passará por análise da Câmara dos Deputados

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Há 2 horas

Motta diz que há acordo com governo para votar PL Antifacção

Projeto prevê penas mais duras para conter crime organizado

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Senado aprova MP que transforma ANPD em agência reguladora

Órgão está previsto na lei que ficou conhecida como ECA Digital
Política Há 8 horas

Senadores cobram CVM por suposta omissão no caso do Banco Master

Comissão de Valores Mobiliários deve fiscalizar mercado de capitais

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
22° Sensação
1.08 km/h Vento
95% Umidade
100% (1.59mm) Chance chuva
06h24 Nascer do sol
19h11 Pôr do sol
Quarta
30° 18°
Quinta
32° 15°
Sexta
35° 14°
Sábado
36° 16°
Domingo
34° 19°
Últimas notícias
Geral Há 17 minutos

Alagada, Matias Barbosa (MG) fecha unidades de saúde e suspende aulas
Justiça Há 17 minutos

PF diz que não conseguiu ver vídeos Operação Contenção e aciona STF
Geral Há 17 minutos

Número de mortos com as chuvas chega a 30 em Minas Gerais
Aniversário Há 17 minutos

Derrubadas celebra no mês de março seus 34 anos de emancipação político-administrativa
Câmara Há 44 minutos

Relatório apresenta 95 propostas relacionadas ao combate à violência contra as mulheres

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,10%
Euro
R$ 6,06 -0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 349,103,29 -0,13%
Ibovespa
191,490,40 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2975 (21/02/26)
07
10
17
35
44
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6959 (23/02/26)
07
12
27
49
54
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3619 (23/02/26)
01
02
07
08
10
11
13
14
16
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2891 (23/02/26)
02
10
11
22
26
29
30
32
36
44
46
48
53
55
57
61
72
86
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2928 (23/02/26)
09
11
16
37
38
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias