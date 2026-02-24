Aprovado requerimento de sessão para comemorar os 30 anos da TV Senado

Foram aprovados na sessão plenária desta terça-feira (24) 12 requerimentos. Entre eles estão pedidos de sessão especial para comemorar os 30 anos da TV Senado e de comissão externa para averiguar os impactos de ocupações indígenas no terminal portuário da Cargill, em Santarém (PA).
Apresentado pelo vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes (PL-TO), o RQS 32/2026 pede que seja feita uma sessão especial para comemorar os 30 anos da TV Senado, inaugurada em 5 de fevereiro de 1996. Para o senador, a TV Senado “consolidou-se, ao longo de três décadas, como um dos mais relevantes instrumentos de transparência do Poder Legislativo e de fortalecimento da democracia no país”.
A aprovação do pedido foi defendida pelos senadores Flávio Arns (PSB-PR) e Humberto Costa (PT-PE).
— Acho que seria um momento importante de nós homenagearmos o trabalho desses funcionários do Senado Federal que constroem a TV Senado, um modelo de canal público que constrói, sem dúvida, não só uma imagem do Senado, mas a nossa cultura também — disse Humberto Costa.
Também aprovado pelos senadores nesta terça-feira, o RQS 107/2026 , da senadora Margareth Buzetti (PP-MT) prevê a criação de uma comissão temporária externa com três senadores. Eles devem fazer diligência externa no terminal portuário da Cargill,em Santarém (PA) e áreas adjacentes para averiguar efeitos das ocupações indígenas recentes e o impacto sobre a cadeia de escoamento de produção agropecuária.
Veja os outros requerimentos aprovados
|RQS 884/2025 , do senador Izalci Lucas (PL-DF) — sessão especial para celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo (2 de abril)
|RQS 885/2025 , do senador Izalci — sessão especial para comemorar o aniversário de Brasília (21 de abril)
|RQS 886/2025 , do senador Izalci — sessão especial para celebrar o Dia do Contabilista (25 de abril)
|RQS 1002/2025 , da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) — sessão especial do Dia Internacional da Mulher (8 de março).
|RQS 14/2026 , da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) — sessão especial para a celebrar o Centenário do Movimento Pestalozziano no Brasil (26 de outubro)
|RQS 39/2026 , da senadora Teresa Leitão (PT-PE) — sessão especial em homenagem à profissão de bibliotecário e os Conselhos de Biblioteconomia
|RQS 47/2026 , do senador Paulo Paim (PT-RS) — sessão especial para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro)
|RQS 48/2026 , do senador Paim — sessão especial sobre o Dia de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro)
|RQS 63/2026 , da senadora Damares — sessão especial para a celebrar os 32 anos de criação da Agência Espacial Brasileira (10 de fevereiro)
|RQS 75/2026 , da senadora Daniella Ribeiro — sessão especial para comemorar os 60 anos da TV Borborema, de Campina Grande- PB (14 de março)