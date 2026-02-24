Aprovado requerimento de sessão para comemorar os 30 anos da TV Senado

Homenagem à emissora oficial do Senado foi um dos requerimentos de sessão especial aprovados nesta terça - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Foram aprovados na sessão plenária desta terça-feira (24) 12 requerimentos. Entre eles estão pedidos de sessão especial para comemorar os 30 anos da TV Senado e de comissão externa para averiguar os impactos de ocupações indígenas no terminal portuário da Cargill, em Santarém (PA).

Apresentado pelo vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes (PL-TO), o RQS 32/2026 pede que seja feita uma sessão especial para comemorar os 30 anos da TV Senado, inaugurada em 5 de fevereiro de 1996. Para o senador, a TV Senado “consolidou-se, ao longo de três décadas, como um dos mais relevantes instrumentos de transparência do Poder Legislativo e de fortalecimento da democracia no país”.

A aprovação do pedido foi defendida pelos senadores Flávio Arns (PSB-PR) e Humberto Costa (PT-PE).

— Acho que seria um momento importante de nós homenagearmos o trabalho desses funcionários do Senado Federal que constroem a TV Senado, um modelo de canal público que constrói, sem dúvida, não só uma imagem do Senado, mas a nossa cultura também — disse Humberto Costa.

Também aprovado pelos senadores nesta terça-feira, o RQS 107/2026 , da senadora Margareth Buzetti (PP-MT) prevê a criação de uma comissão temporária externa com três senadores. Eles devem fazer diligência externa no terminal portuário da Cargill,em Santarém (PA) e áreas adjacentes para averiguar efeitos das ocupações indígenas recentes e o impacto sobre a cadeia de escoamento de produção agropecuária.