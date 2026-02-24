Magno Malta pede investigação de juízes que inocentaram acusado de estupro

Em pronunciamento nesta terça-feira (24), o senador Magno Malta (PL-ES) defendeu que o Senado crie uma comissão parlamentar de inquérito para investigar abusos contra crianças e adolescentes. Ele disse que entrou no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra os desembargadores de Minas Gerais que decidiram pela absolvição de um homem acusado de estupro de uma menina de 12 anos.

— Eu fui o primeiro a entrar no CNJ contra os dois desembargadores que deram legalidade a um homem, a um troglodita de 38 anos de idade, estuprador de uma criança de 12 anos de idade. (...) Nós temos 47 assinaturas para uma CPI — mais outra — para investigar abusos contra adolescentes e infantes no Brasil, para voltar as baterias contra criminosos que estão nos tribunais vendendo sentença. No mínimo, a mente desses dois desembargadores é igual à mente desse tarado — afirmou Magno Malta.

O senador também criticou o governo Lula por, em seu entender, gastar mais do que arrecada, e por sobrecarregar a carga tributária de empresários. Ele criticou também as supostas ligações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com Daniel Vorcaro, ex-dono do liquidado Banco Master.