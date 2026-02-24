Kajuru cobra apuração sobre relação de Vorcaro com autoridades públicas

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) criticou nesta terça-feira (24) as “firmes conexões” entre o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e autoridades dos três Poderes. Em pronunciamento no Plenário do Senado, o parlamentar alertou para a proximidade do empresário com políticos e autoridades.

— Daniel Vorcaro revelou-se um mestre na arte de fazer amigos e influenciar pessoas, em todos os Poderes da República. Sabedor, óbvio, de que no Brasil a fronteira entre o público e o privado praticamente não existe quando se misturam dinheiro e poder. Só estamos vivenciando uma crise de proporções gigantescas porque o dono de um banco de terceira categoria estabeleceu firmes conexões (e algumas certamente comprometedoras) com o primeiro time dos mundos político, jurídico e empresarial — disse.

Kajuru também destacou a dimensão das irregularidades apontadas no caso, mencionando o impacto financeiro decorrente da liquidação de instituições e os prejuízos estimados ao sistema de garantia de créditos. Segundo ele, os valores envolvidos e a necessidade de aporte no Banco de Brasília (BRB) demonstram a gravidade da situação e reforçam a importância de esclarecimento completo dos fatos.

— A Polícia Federal segue realizando o seu trabalho, e tenho certeza de que a população espera atenta pelos desdobramentos para saber, em detalhes, quem é quem no escândalo do Banco Master. Finda a investigação, chegaremos à hora da verdade. Teremos punições ou veremos mais um amplo acordo, daqueles que costumam ser feitos no Brasil pelos donos do poder? Fica o ponto de interrogação. Ou seja, aguardemos — disse, ao defender a apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly