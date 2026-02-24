Terça, 24 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Davi Alcolumbre manifesta solidariedade aos habitantes de Juiz de Fora e Ubá

O presidente do Senado. Davi Alcolumbre, expressou nesta terça-feira (24) solidariedade aos habitantes das cidades de Juiz de Fora e Ubá, em Minas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
24/02/2026 às 18h33
Davi Alcolumbre manifesta solidariedade aos habitantes de Juiz de Fora e Ubá
Presidente do Senado falou sobre mobilização para recuperar os municípios atingidos por fortes chuvas em MG - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente do Senado. Davi Alcolumbre, expressou nesta terça-feira (24) solidariedade aos habitantes das cidades de Juiz de Fora e Ubá, em Minas Gerais, atingidas por fortes chuvas nessa segunda (23). Até o momento da manifestação, foram contabilizadas 25 mortes e 45 pessoas encontram-se desaparecidas em razão do temporal.

Davi afirmou que o governo federal está atento e mobilizando todo o aparato do Estado em ajuda às vítimas. Ressaltou ainda que o governo de Minas Gerais está sendo mobilizado para enfrentar a tragédia, bem como o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

— Eu, com todos os senadores, naturalmente ficamos muito tristes com o falecimento dessas pessoas e desejamos força aos seus familiares.

