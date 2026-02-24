Cleitinho defende impeachment do ministro Dias Toffoli, do STF

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (24), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) pediu o apoio dos senadores a um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.

— Eu já assinei o pedido de impeachment dele e eu espero que os todos os senadores façam o mesmo. Se a gente quiser moralizar este país, precisamos moralizar a Justiça do Brasil — afirmou Cleitinho.

O parlamentar mencionou suspeitas envolvendo repasses financeiros à família do ministro e conclamou a população e os colegas senadores a pressionarem por respostas.

— A Polícia Federal mostrou, em conversas do Vorcaro [Daniel Vorcaro, dono do Banco Master], repassando para empresa ligada ao Toffoli esse valor aqui, gente: R$ 35 milhões. Esse ministro, trabalhando no STF, até agora conseguiu, com seu salário, R$ 8 milhões. Só com isso aqui foram R$ 35 milhões — apontou.

Enchentes em Minas

Cleitinho também reafirmou seu compromisso com a população de Minas Gerais afetada pelas recentes enchentes. Ele disse que vai apoiar ações de socorro e recuperação:

— Estamos ao lado do povo mineiro, buscando soluções imediatas para minimizar os impactos dessas enchentes e garantir que as famílias recebam toda a assistência necessária — disse.