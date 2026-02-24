Grupo se reúne com Mendonça e confirma depoimento de Vorcaro na CAE

Após reunião com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), para tratar do caso do Banco Master, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) confirmou o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro para terça-feira, às 10h, na sala do colegiado.

O Grupo de Trabalho (GT) responsável por acompanhar as investigações sobre o Banco Master esteve no STF nesta terça-feira (24) para definir com o ministro, relator do caso, os detalhes e os termos do depoimento de Vorcaro ao colegiado.

De acordo com senadores do grupo, Mendonça colocou à disposição uma aeronave da Polícia Federal para transportar o dono do Banco Master de São Paulo para Brasília. Ele poderá ser acompanhado por seu advogado e virá na condição de convidado.

Vorcaro seria ouvido nessa segunda pela CPMI do INSS, mas faltou à oitiva . O banqueiro tinha a opção de não se apresentar ao colegiado graças a um habeas corpus concedido por Mendonça. Mas segundo integrantes do GT, Vorcaro se colocou à disposição para comparecer à CAE.

— O advogado falou pessoalmente ao telefone com o presidente Renan e se comprometeu novamente a estar presente na terça-feira. O ministro se dispôs a providenciar o transporte com a aeronave da Polícia Federal — afirmou Izalci Lucas (PL-DF).

Informações

De acordo com o senador Eduardo Braga (MDB-AM), Mendonça também se comprometeu a liberar algumas informações sobre a investigação, mas outras seguem sigilosas.

— Saímos da conversa muito confiantes. Sentimos uma decisão por parte do ministro de estabelecer toda a transparência possível, sem prejudicar o andamento das investigações. Há determinadas matérias que precisam permanecer sob sigilo para que a investigação não seja prejudicada, mas outras já podem ser divulgadas — disse o senador.

O presidente Renan lamentou que a comissão ainda não recebeu nenhuma informação sobre as investigações solicitadas aos órgãos envolvidos, como o Banco Central e o Tribunal de Contas da União (TCU).

— Eu não sei o que está acontecendo, porque fui pessoalmente ao tribunal, pedi informações ao presidente do TCU e, até agora, apesar da possibilidade de fazermos a requisição, não tivemos retorno — apontou Renan.