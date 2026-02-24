Fernando Dueire defende auxílio para famílias em regiões sem acesso a água

Em pronunciamento nesta terça-feira (24), o senador Fernando Dueire (MDB-PE) defendeu a aprovação de um projeto de lei de sua autoria que cria o Auxílio Caixa d’Água Social. De acordo com a proposta, o benefício será destinado a famílias de baixa renda que vivem em regiões com difícil acesso a água potável e sem condições de armazenamento de água.

Apresentado no final do ano passado, o projeto ( PL 6.384/2025 ) ainda aguarda sua distribuição para as comissões permanentes do Senado. Dueire afirmou que sua iniciativa é inspirada em experiências bem-sucedidas na proteção social, como o Auxílio Gás, mas adaptado à realidade da escassez de água.

O senador também disse que o Auxílio Caixa d'Água Social não resolverá sozinho todos os desafios de saneamento e abastecimento, mas complementará as políticas existentes e contribuiá para reduzir desigualdades regionais históricas.

— É uma medida de baixo custo relativo, alta efetividade social e impacto direto na vida das pessoas. É uma política que vai chegar nas casas simples, nas comunidades rurais, nas periferias das cidades do semiárido. A água é um direito fundamental, e o direito à água passa também pela capacidade de armazená-la com segurança — declarou o senador.