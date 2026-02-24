Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Governo do Estado inicia capacitação de municípios para desenvolverem planos de adaptação climática

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), iniciou nesta terça-feira (24/2) o primeiro ciclo de capacita...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/02/2026 às 17h14
Governo do Estado inicia capacitação de municípios para desenvolverem planos de adaptação climática
Cerca de 140 cidades foram incluídas, organizadas em oito associações e consórcios regionais -Foto: Joara Pippi/Ascom Sema

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), iniciou nesta terça-feira (24/2) o primeiro ciclo de capacitações presenciais do AdaptaCidades, iniciativa federal voltada ao fortalecimento das políticas locais de adaptação às mudanças climáticas. A atividade, que integra as estratégias do Proclima2050 e do Plano Rio Grande de Reconstrução, é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

A capacitação prevê suporte técnico, metodológico e institucional para que os municípios elaborem seus Planos de Adaptação Climática. O Rio Grande do Sul tem se destacado nesse processo, atuando como referência pela capacidade de organização regional e comprometimento em ampliar o alcance do programa em seu território.

Desde a assinatura do termo de adesão, em fevereiro de 2025, o governo do Estado adotou uma estratégia inovadora que tornou o Estado a unidade federativa com maior o número de municípios contemplados do Brasil. Cerca de 140 cidades foram incluídas, organizadas em oito associações e consórcios regionais, permitindo capilaridade e participação equilibrada entre os municípios.

Evento aconteceu na sede da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), na capital -Foto: Joara Pippi/Ascom Sema
Evento aconteceu na sede da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), na capital -Foto: Joara Pippi/Ascom Sema

Processo histórico

“Com esta primeira capacitação, iniciamos um processo histórico de fortalecimento da resiliência climática no Rio Grande do Sul. Nosso objetivo é oferecer suporte técnico aos municípios para que transformem diagnósticos em ações concretas, capazes de reduzir riscos, proteger vidas e impulsionar o desenvolvimento sustentável nas regiões mais vulneráveis”, afirmou a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

O evento aconteceu na sede da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), na Capital. A coordenadora da Assessoria do Clima, Daniela de Lara, representou a Sema durante a abertura.

“A estruturação do programa no Estado foi realizada a partir de informações colhidas por meio da plataforma Roadmap Climático, desenvolvida pelo Rio Grande do Sul. O AdaptaCidades traz ferramentas que elevam a qualidade do planejamento municipal e regional. Esse apoio permite que avancemos na resposta emergencial para uma gestão orientada ao risco e maior a integração técnica”, complementou Daniela.

A capilaridade do programa em território gaúcho foi reconhecida nacionalmente e apresentada pelo Estado durante a COP30, em Belém, como exemplo de governança climática multinível, alinhando políticas federais, estaduais e municipais.

Autoridades e técnicos nacionais também participaram da abertura do evento em Porto Alegre, como o coordenador-geral do Departamento de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima, Lincoln Alves; a representante da Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados, Pollyana de Lima; além das assessoras técnicas do Adaptacidades Isadora Buchala e Lucie Duez.

Estrutura da capacitação

A primeira oficina teve como tema norteador “Estruturação da governança municipal e regional”. Nas etapas seguintes do projeto, serão abordados conteúdos como:

  • Diagnóstico de risco climático regional e local
  • Orientações metodológicas para elaboração dos planos
  • Ferramentas para análise de vulnerabilidade
  • Caminhos para acesso a investimentos e financiamentos destinados à adaptação climática

O programa conta ainda com um curso on-line, composto por cinco aulas, intitulado “Como Elaborar Planos de Adaptação à Mudança do Clima”. Além das capacitações, a Assessoria do Clima estruturou a Equipe AdaptaCidades da Sema, composta por 12 profissionais de diferentes departamentos e com perfis técnicos multidisciplinares.

O grupo tem como objetivo prestar acompanhamento técnico às associações e aos consórcios. Para dar continuidade aos treinamentos, a equipe organizará, ao longo do mês de março, um ciclo de webinars para acompanhar as associações e consórcios de municípios nas próximas etapas da elaboração dos Planos Regionais de Adaptação à Mudança Climática.



Texto: Joara Pippi/Ascom Sema
Edição: Secom

