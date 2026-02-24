Teresa Leitão destaca pesquisa brasileira sobre lesão medular

Em pronunciamento nesta terça-feira (24), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) destacou a pesquisa científica conduzida pela professora Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), sobre tratamento de lesões na medula espinhal.

A senadora ressaltou que, após mais de 25 anos de estudos, a pesquisadora apresentou resultados de estudos relacionados ao uso da laminina (proteína extraída da placenta) que auxiliaram no desenvolvimento da substância polilaminina e podem transformar o tratamento de lesões medulares. Segundo a parlamentar, testes indicaram recuperação parcial ou total de movimentos em pacientes.

— Estamos tratando de um medicamento em fase de estudos clínicos ainda. Porém, os avanços científicos demonstrados até agora nos animam bastante — afirmou a senadora.

Teresa indicou Tatiana Sampaio para receber a Comenda Nise Magalhães da Silveira, conferida a personalidades que tenham oferecido contribuição ao desenvolvimento de técnicas e condições de tratamento humanizado da saúde no Brasil. A senadora também associou-se a voto de louvor à pesquisadora, apresentado por diversos parlamentares.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Dante Accioly