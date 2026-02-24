Terça, 24 de Fevereiro de 2026
Avança proposta que pode derrubar restrições para armas de fogo

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (24) uma proposta que suspende mudanças recentes nas regras sobre armas de fogo. O ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
24/02/2026 às 16h49
Avança proposta que pode derrubar restrições para armas de fogo
Para Márcio Bittar, mudanças na legislação sobre uso de armas feitas pelo Executivo foram prejudiciais - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Segurança Pública (CSP) aprovou nesta terça-feira (24) uma proposta que suspende mudanças recentes nas regras sobre armas de fogo. O projeto abre caminho para anular exigências mais rígidas impostas a atiradores, caçadores e colecionadores, além de alterações no controle e na autorização para aquisição e porte. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)

O Projeto de Decreto Legislativo 190/2023 interrompe os efeitos do Decreto 11.615, de 2023 , que redefiniu procedimentos sobre registro, compra e posse de armas e transferiu atribuições do Exército para a Polícia Federal. Para o autor do projeto, senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), o decreto ultrapassa o papel do Executivo ao alterar, na prática, regras previstas no Estatuto do Desarmamento .

A seguir, veja um quadro comparativo com as principais mudanças trazidas pelo Decreto 11.615/2023 em relação ao estatuto:

Tema

Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003)

Decreto 11.615/2023

Competência sobre armas de uso restrito

Comando do Exército decide em casos excepcionais

Transfere para a Polícia Federal

Controle de munições

Comércio permitido, conforme regras da lei

Restrições mais severas e controle reforçado

Responsável pelo registro e porte

A maior parte de responsabilidade do Exército

Centraliza controle na Polícia Federal

Validade dos registros

De até 10 anos

Reduz para 3 anos

Tiro recreativo para maiores de 18

Permitido sem certificado de registro

Proibido sem CR

Distância entre clubes de tiro e escolas

Sem exigência

Mínimo de 1 km

Suspensão de porte

Existência de processo ou investigação formal

Permitida com base apenas em indícios ou suspeitas

Classificação de atiradores

Não havia classificação por calibre

Define níveis com base no calibre das armas

.

O relator, Marcio Bittar (PL-AC), argumenta que as mudanças impactam o acesso legal às armas, o funcionamento do setor esportivo e comercial e o exercício da legítima defesa. Segundo ele, o projeto busca preservar a hierarquia das normas e os direitos já garantidos anteriormente.

O parecer também considerou prejudicados os PDLs 193 e 213 , ambos de 2023, por tratarem do mesmo tema.

Lurya Rocha, sob supervisão de Dante Accioly

