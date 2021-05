Rio divulga calendário que prevê vacinação de adultos até outubro

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro publicou hoje (26), no Diário Oficial do Estado, um calendário único de vacinação contra covid-19 que vai vigorar de junho a outubro. O cronograma estipula o mês de vacinação para grupos especiais e também para a população em geral, na faixa de 18 a 59 anos.

Pelo calendário, em junho, continuam a ser vacinadas as pessoas com comorbidades, com deficiências permanentes que recebem o benefício de prestação continuada (BPC), gestantes e puérperas com comorbidades e deficientes visuais com mais de 18 anos. Também terão prioridade no mês que vem pessoas com autismo, paralisia cerebral, doentes renais crônicos em diálise, portadores de nanismo e mielomeningocele.

Concluída a vacinação desses grupos, os municípios devem imunizar pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência permanente sem o BPC. Em seguida, serão vacinados os funcionários do Sistema de Privação de Liberdade, população privada de liberdade, trabalhadores da educação básica e superior, forças de segurança e salvamento e Forças Armadas.

Para esses grupos, passará a ser reservado o percentual de 20% das doses. Já os 80% restantes serão destinados a vacinar a população em geral, também por idade. Em junho, o calendário prevê a vacinação da população de 55 a 59 anos com essas doses.

O calendário prossegue com a vacinação de pessoas com 45 a 54 anos em julho, de 35 a 44 anos em agosto, de 25 a 34 anos em setembro e de 18 a 24 anos em outubro. Todas essas faixas etárias serão vacinadas em ordem decrescente de idade.

O texto é assinado pelo secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, que também é presidente da Comissão Intergestores Bipartite, e pelo presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Alves Torres Oliveira.

Em nota divulgada na tarde desta quarta-feira pela SES-RJ, Chieppe afirma que o calendário único permite que a população tenha uma previsão melhor de quando será vacinada. "É um grande avanço, uma vez que teremos os 92 municípios pactuados e seguindo a mesma lógica de vacinação. É um calendário misto, que, de forma concomitante ao calendário por idade, também promove a vacinação de alguns grupos especiais elencados pelo Programa Nacional de Imunizações [PNI]".

Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro respondeu que o calendário anteriormente divulgado continua em vigor. O município do Rio prevê vacinar pessoas de 51 a 59 anos em junho e contemplar todas as faixas etárias do grupo prioritário ainda em maio.

A partir de julho, as datas dos calendários ficam mais próximos. O município do Rio prevê a vacinação de pessoas de 42 a 50 anos, enquanto o calendário estadual programou a vacinação de 45 a 55 anos.

Pequenas diferenças na faixa etária alvo também estão previstas em agosto e setembro, e ambos os calendários projetam a vacinação da população de 18 a 24 anos para outubro. Segundo o calendário do município do Rio, a imunização estará disponível para toda a população adulta até 23 de outubro.