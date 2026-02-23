Governo do Estado anuncia programação de nova biblioteca comunitária do Centro da Juventude de Alvorada

O governo do Estado, por meio das secretarias da Cultura (Sedac) e da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (Ciee-RS), anuncia as primeiras atividades da nova biblioteca do Centro da Juventude (CJ) de Alvorada. Com uma programação cultural e formativa já a partir de março, o espaço ocupará o quarto andar do prédio e será inaugurado oficialmente em abril.

A implantação da biblioteca está a cargo do Instituto Caju e integra a estratégia do governo do Estado de fortalecer as políticas públicas voltadas à juventude. A iniciativa insere-se no âmbito do Programa RS Seguro e representa um investimento de R$ 710 mil para a contratação de equipe, compra de mobiliário, aquisição do acervo de obras e realização de atividades de incentivo ao hábito da leitura, que serão extensivas também para a comunidade local. O objetivo é tornar o espaço coletivo, acolhedor e de compartilhamento entre alunos, colaboradores e famílias envolvidas no projeto, além de oportunizar o protagonismo a partir do conhecimento adquirido.

“Incorporar uma biblioteca ao CJ de Alvorada acrescenta às suas ações uma série de atividades formativas e de criação ligadas à escrita, à leitura, à literatura e à organização do conhecimento”, afirma o coordenador do projeto, Pierre André Ruprecht. “Como uma biblioteca viva, ela surge para dinamizar a potência de seus jovens e a relação do Centro da Juventude com o município de Alvorada e com as múltiplas comunidades culturais, além de gerar oportunidades de desenvolvimento para o município”, destacou.

Mais do que um espaço físico, a iniciativa nasce sob o conceito contemporâneo de “biblioteca viva”, uma proposta de inovação centrada nas pessoas e na comunidade, e que compreende a biblioteca como plataforma de acesso à informação, de formação leitora, de letramento cultural, de construção autônoma de conhecimento, de desenvolvimento de competências culturais e de fortalecimento de vínculos comunitários. O modelo dialoga com experiências nacionais e internacionais de bibliotecas contemporâneas reconhecidas por sua capacidade de promover inclusão social, formação cidadã e dinamização cultural em territórios urbanos.

Ao longo de 2026, serão oferecidas atividades gratuitas, culturais e educativas, destinadas prioritariamente aos jovens atendidos pelo CJ. Após, haverá abertura progressiva para famílias e demais públicos do território, fortalecendo o papel do equipamento cultural e de seus jovens ocupantes como irradiadores de cidadania, cultura e desenvolvimento humano.

Pré-lançamento em março

Entre as primeiras ações previstas está a formação “Jovens protagonistas na mediação de clubes de leitura”, voltada à capacitação de jovens multiplicadores para atuação na biblioteca e em seus territórios. O curso, que ocorrerá de 3 a 5 de março, tem como objetivo formar agentes culturais capazes de implementar clubes de leitura, promover práticas de mediação literária e estimular processos coletivos de formação cidadã por meio da literatura.

A capacitação combina atividades presenciais e acompanhamento posterior, assegurando não apenas a qualificação inicial, mas a implementação prática dos clubes e a sustentabilidade das ações nos territórios. A metodologia prioriza escuta ativa, construção coletiva de saberes, protagonismo juvenil e fortalecimento de redes comunitárias, alinhando-se às diretrizes contemporâneas de políticas públicas de leitura, inclusão cultural e desenvolvimento social.

Ainda no mês de março, entre os dias 18 e 20, será realizada a oficina “Pedagogia dos Saraus: palavra, performance e poesia”, com encontros voltados à construção de performances poéticas a partir da palavra. Serão apresentados conceitos básicos para a organização de um sarau e oportunizado o contato com diversos autores da literatura negra, independente, marginal e periférica.

A atividade integra uma trilha formativa que se estenderá até o fim de 2026, estimulando a criação de saraus e o intercâmbio dos jovens do CJ Alvorada com movimentos de poesia oral do território. Após essa primeira oficina, serão realizadas, ao longo do ano, mais duas formações, intercaladas por sessões mensais de acompanhamento criativo para apoiar os jovens na organização e condução de seus próprios saraus.

Objetivos da Biblioteca Viva

O projeto visa implementar um serviço de biblioteca dentro do CJ, integrando as práticas e os conceitos que hoje norteiam bibliotecas como centros de leitura, escrita e de acesso, bem como promover debates e criação de conhecimento e de apoio a projetos pessoais e/ou grupais e comunitários. Além disso, a iniciativa busca oferecer informações e ferramentas capazes de assistir os jovens da comunidade local em suas necessidades de informação, formação, pesquisa, imaginação e expressão, disponibilizando oportunidades de construção autônoma de conhecimento.

A proposta também pretende apoiar as atividades formativas e de desenvolvimento dos demais programas do CJ, integrando o programa de capacitação com novas formações específicas nas áreas de serviços e programas de leitura, escrita, biblioteca e cultura. Entre as ações previstas estão oficinas pedagógicas; saraus literários; oficinas de escrita criativa de mediação de leitura de narrativa, games e smartphones; clubes de leitura e encontros com escritores.

Os Centros da Juventudes buscam criar práticas de prevenção para população de 14 a 29 anos de territórios de vulnerabilidade -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Prédio inaugurado em 2025

Inaugurado em março do ano passado, o prédio onde funciona o CJ de Alvorada, instituição vinculada à SJCDH, possui 1,4 mil m², divididos em quatro pavimentos. Localizado na rua Tupã, 65, no bairro Maria Regina, conta com 15 salas para aulas de gastronomia, informática, robótica, barbearia, fotografia, dança, artes marciais, atividades administrativas, gestão de redes sociais, empreendedorismo e educação financeira, entre outras.

Centros da Juventude

Os CJs fazem parte das ações do Programa de Oportunidades e Direitos (POD), de responsabilidade da SJCDH. A meta é criar práticas de prevenção para a população de 14 a 29 anos que vive em territórios de vulnerabilidade social e com altos índices de violência. Atualmente, o Rio Grande do Sul tem seis centros, localizados nos bairros Cruzeiro, Lomba do Pinheiro, Restinga e Rubem Berta, em Porto Alegre, além das unidades de Alvorada e Viamão.

Nesses espaços, o público tem acesso a atividades educacionais como cursos profissionalizantes e de idiomas, e reforço escolar. Os jovens têm a possibilidade de serem encaminhados para o mercado de trabalho, participarem de eventos culturais e esportivos e receberem acompanhamento psicossocial para eles e suas famílias. Os centros são pensados para serem como uma segunda casa de quem os frequenta, promovendo acolhimento e autonomia para a juventude. No CJ de Alvorada são atendidos, em média, 680 jovens por ano. Desde 2014, quando o POD foi criado, já foram atendidos mais de 37 mil jovens.

O POD foi instituído a partir da assinatura de contrato de empréstimo do governo do Estado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Começou a ser implementado em 2015, e, em 2016, foram iniciados os atendimentos nos CJs. Desde 2022, após o término do recurso do BID, o programa é financiado pelo Tesouro do Estado.

Pré-lançamento contará com oficinas a cargo dos facilitadores Luciana Gerbovic, Janine Durand e Rodrigo Ciríaco -Foto: Divulgação Instituto Caju

Sobre o Instituto Caju

Responsável pela implantação da biblioteca, o Instituto Caju desenvolve projetos culturais e socioeducativos em todo o país, integrando cultura, educação, sustentabilidade e participação comunitária. Com mais de 12 mil pessoas impactadas, 135 oficinas realizadas, 21 escolas atendidas e cerca de 30 mil visitantes em exposições e ações formativas, o instituto promove iniciativas que articulam música, literatura, artes visuais e educação ambiental em escolas, praças, bibliotecas e comunidades. A atuação inclui ainda a recuperação de 10 mil m² de área urbana e a transformação mensal de 14 toneladas de resíduos em solo fértil, reforçando a cultura como prática coletiva e sustentável.

Nos projetos voltados ao livro, à leitura e às bibliotecas, o instituto trabalha em colaboração com parceiros de reconhecida experiência na área, responsáveis pela gestão e pelo desenvolvimento de programas e equipamentos reconhecidos nacional e internacionalmente, incluindo iniciativas do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo premiadas por editais como o Iberbibliotecas e por distinções como o Prêmio Jabuti.

Serviço

O quê:Oficina “Jovens protagonistas na mediação de clubes de leitura”

Quando:3 a 5 de março de 2026

Onde:Biblioteca do Centro da Juventude de Alvorada (Rua Tupã, 65, 3º pavimento, bairro Maria Regina, Alvorada)

Vagas:30 por turma (manhã e tarde)

Público:Vagas preferenciais para jovens multiplicadores do CJ Alvorada (de 14 a 29 anos)

Inscrições:Presencialmente, no CJ de Alvorada

O quê:Oficina “Pedagogia dos Saraus: palavra, performance e poesia”

Quando:18 a 20 de março de 2026

Onde:Biblioteca do Centro da Juventude de Alvorada (Rua Tupã, 65, 3º pavimento, bairro Maria Regina, Alvorada)

Vagas:30 por turma (manhã e tarde)

Público:Vagas preferenciais para jovens multiplicadores do CJ Alvorada (de 14 a 29 anos)

Inscrições:Presencialmente, no Centro da Juventude de Alvorada



