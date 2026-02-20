Governo do Estado inicia no sábado (21) jornada de liderança criativa do RS Seguro para jovens protagonistas comunitários

As atividades da segunda edição da Residência Criativa para Jovens Protagonistas Comunitários iniciam no sábado (21/2), na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), em Porto Alegre. Com o objetivo de formar jovens capazes de liderar a própria jornada pessoal, acadêmica e profissional, a ação faz parte do projeto Crias, realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), através do RS Criativo, e pelo Programa RS Seguro, com foco nos territórios do RS Seguro COMunidade.

As aulas da Residência Criativa serão presenciais, com oficinas, rodas de conversa, desafios práticos e vivências criativas. A iniciativa visa desenvolver competências socioemocionais, criativas e empreendedoras, com foco no impacto social e comunitário, fortalecendo a autonomia dos líderes locais como agentes sociocriativos e estimulando o pensamento criativo para processos colaborativos.

Os encontros serão realizadas aos sábados e domingos, nos turnos da manhã e da tarde, sempre na CCMQ. A carga horária é de 40 horas, distribuídas em oito aulas até 15 de março, quando ocorrem o último encontro e o encerramento da ação. Neste sábado (21/2), na Sala Sérgio Napp 2, haverá um momento inicial – com acolhimento dos participantes e abertura da Residência – e a primeira aula.

Participarão dos encontros 25 jovens de 15 a 18 anos, selecionados em seis Centros da Juventude (CJ): CJs Restinga, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta, Cruzeiro, Viamão e Alvorada. Eles são multiplicadores nos CJs, que integram o Programa de Oportunidades e Direitos (POD), da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH). Os participantes contarão com alimentação e ajuda de custo para transporte, a fim de facilitar seu acesso e permanência.

Projeto Crias

Concebido como uma jornada de expansão, criatividade e futuro, o projeto Crias conta com investimento total de R$ 300 mil e é executado pelo Impact Hub e pela Salto Inclusão Produtiva. Reúne, além da Residência Criativa, o Ciclo Empreendedor Criativo – Crias Negócios. Trata-se de uma iniciativa direcionada a jovens a partir de 18 anos, também moradores de áreas do RS Seguro COMunidade, que desejam estruturar, qualificar ou impulsionar seus empreendimentos no campo da indústria criativa.

O Ciclo Empreendedor Criativo oferece formação voltada à construção de planos de negócios, identificação de oportunidades e desenvolvimento de projetos com impacto social, conectando criatividade, cultura e sustentabilidade econômica. Também com carga horária de 40 horas, os oito encontros ocorrerão de 7 de março a 18 de abril, aos fins de semana. As inscrições seguem abertas até domingo (22/2).