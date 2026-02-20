Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Governo do Estado inicia no sábado (21) jornada de liderança criativa do RS Seguro para jovens protagonistas comunitários

As atividades da segunda edição da Residência Criativa para Jovens Protagonistas Comunitários iniciam no sábado (21/2), na Casa de Cultura Mario Qu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/02/2026 às 17h48
O projeto Artista na Escola também é uma realização conjunta da Sedac com o Programa RS Seguro COMunidade -Foto: Brenda Klein/Divulgação RS Criativo

As atividades da segunda edição da Residência Criativa para Jovens Protagonistas Comunitários iniciam no sábado (21/2), na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), em Porto Alegre. Com o objetivo de formar jovens capazes de liderar a própria jornada pessoal, acadêmica e profissional, a ação faz parte do projeto Crias, realizado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), através do RS Criativo, e pelo Programa RS Seguro, com foco nos territórios do RS Seguro COMunidade.

As aulas da Residência Criativa serão presenciais, com oficinas, rodas de conversa, desafios práticos e vivências criativas. A iniciativa visa desenvolver competências socioemocionais, criativas e empreendedoras, com foco no impacto social e comunitário, fortalecendo a autonomia dos líderes locais como agentes sociocriativos e estimulando o pensamento criativo para processos colaborativos.

Os encontros serão realizadas aos sábados e domingos, nos turnos da manhã e da tarde, sempre na CCMQ. A carga horária é de 40 horas, distribuídas em oito aulas até 15 de março, quando ocorrem o último encontro e o encerramento da ação. Neste sábado (21/2), na Sala Sérgio Napp 2, haverá um momento inicial – com acolhimento dos participantes e abertura da Residência – e a primeira aula.

Participarão dos encontros 25 jovens de 15 a 18 anos, selecionados em seis Centros da Juventude (CJ): CJs Restinga, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta, Cruzeiro, Viamão e Alvorada. Eles são multiplicadores nos CJs, que integram o Programa de Oportunidades e Direitos (POD), da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH). Os participantes contarão com alimentação e ajuda de custo para transporte, a fim de facilitar seu acesso e permanência.

Projeto Crias

Concebido como uma jornada de expansão, criatividade e futuro, o projeto Crias conta com investimento total de R$ 300 mil e é executado pelo Impact Hub e pela Salto Inclusão Produtiva. Reúne, além da Residência Criativa, o Ciclo Empreendedor Criativo – Crias Negócios. Trata-se de uma iniciativa direcionada a jovens a partir de 18 anos, também moradores de áreas do RS Seguro COMunidade, que desejam estruturar, qualificar ou impulsionar seus empreendimentos no campo da indústria criativa.

O Ciclo Empreendedor Criativo oferece formação voltada à construção de planos de negócios, identificação de oportunidades e desenvolvimento de projetos com impacto social, conectando criatividade, cultura e sustentabilidade econômica. Também com carga horária de 40 horas, os oito encontros ocorrerão de 7 de março a 18 de abril, aos fins de semana. As inscrições seguem abertas até domingo (22/2).

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

Ação valoriza o patrimônio histórico e cultural da região missioneira, promovendo turismo, arte e religiosidade -Foto: Aline Stumpf/Ascom CCMQ
Cultura Há 3 horas

Casa de Cultura Mario Quintana celebra 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis com a exposição “Artesanato Missões”

O espaço Vitrine CCMQ + RS Criativo, localizado no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição do governo do Estado vinculada à Se...

 Loureiro declarou que o evento reafirma a força da cultura como instrumento de desenvolvimento -Foto: Jean Dettenborn/Sedac
Cultura Há 5 horas

Governo do Estado firma convênios com municípios e apresenta evento estratégico para o desenvolvimento das Missões

Entre 23 e 29 de março, o município de Santo Ângelo sedia o Conecta Missões, um dos principais eventos do calendário oficial dos 400 Anos das Missõ...

 Coro Sinfônico da Ospa é um dos mais consolidados grupos corais do Rio Grande do Sul -Foto: Vinicius Angeli/Ospa
Cultura Há 1 dia

Coro Sinfônico da Ospa recebe inscrições para novas vozes entre 23 de fevereiro e 1º de março

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) — fundação vinculada ao governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) — busca novos tal...

 -
Cultura Há 3 dias

Ospa abre Temporada 2026 em 6 de março com 5ª Sinfonia de Beethoven e solos da pianista Valentina Lisitsa

A estreia da nova temporada da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada ao governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultu...

 (Foto: Solange Brum/Ascom Sedac)
Tradicionalismo Há 1 semana

Comissão Estadual define tema dos Festejos Farroupilhas 2026

Os 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis serão homenageados nas festividades tradicionalistas

