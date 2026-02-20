Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Casa de Cultura Mario Quintana celebra 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis com a exposição "Artesanato Missões"

O espaço Vitrine CCMQ + RS Criativo, localizado no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição do governo do Estado vinculada à Se...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/02/2026 às 17h48
Ação valoriza o patrimônio histórico e cultural da região missioneira, promovendo turismo, arte e religiosidade -Foto: Aline Stumpf/Ascom CCMQ

O espaço Vitrine CCMQ + RS Criativo, localizado no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição do governo do Estado vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), inaugura a exposição “Artesanato Missões”, na próxima terça-feira (24/2). Já a abertura ao público ocorre no dia seguinte (25/2), às 18h, com entrada gratuita. O evento integra as comemorações dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis .

Peças de artesanato das Missões
Durante a exposição, o público poderá conferir e adquirir peças de diferentes técnicas, como tricô, crochê e pintura -Foto: Aline Stumpf/Ascom CCMQ

Com visitação das 10h às 19h, de terça-feira a domingo, a mostra prosseguirá em cartaz até o dia 8 de março, apresentando a produção da Casa Kombina – espaço colaborativo de artesanato situado em Santo Ângelo e que reúne cerca de 20 artesãos associados.

O projeto valoriza o trabalho coletivo e o artesanato autoral como expressão cultural e estratégia de fortalecimento da economia criativa na região missioneira.

Fundada por Ângela Martins, a Casa Kombina articula a venda de produtos, especialmente em feiras, e presença digital para ampliar a visibilidade do artesanato local. O espaço também promove cursos e oficinas conduzidos pelos próprios artesãos.

Durante a ocupação, o público poderá conferir e adquirir peças que abrangem diferentes técnicas, como tricô, crochê, pintura, costura criativa, sabonetes, e trabalhos em madeira e em prata. Integram ainda a exposição obras de arte missioneiras do artista Ricardo Prestes, apresentadas, exclusivamente, para exibição, além de produtos confeccionados na Aldeia Guarani Tekoa Pyaú.

Criado em maio de 2021, o projeto Vitrine CCMQ + RS Criativo é promovido pelo RS Criativo, pela CCMQ e pela Associação de Amigos da Casa (AACCMQ). O objetivo é dar visibilidade e gerar renda para coletivos de artistas e artesãos, e fortalecer a economia criativa no Rio Grande do Sul.

Quatro séculos

Ao longo de 2026, o governo do Estado está realizando uma programação especial em celebração aos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis, marco do encontro entre os guaranis e os jesuítas a partir de 1626. As ações valorizam o patrimônio histórico e cultural da região missioneira, promovem o turismo, a arte e a religiosidade, e incentivam o desenvolvimento regional sustentável.

O plano bianual da CCMQ é financiado pela Lei Rouanet e apresentado pela Petrobras, e conta com patrocínio direto do Banrisul; patrocínio do BRDE; apoio de Tintas Renner e iSend; e realização do Ministério da Cultura.

Serviço

  • O quê:Abertura de exposição – “Artesanato Missões”
  • Quando:Quarta-feira (25/2), às 18h
  • Onde:Vitrine CCMQ + RS Criativo, no térreo da Ala Leste da CCMQ (Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico, Porto Alegre)

Texto: Ascom CCMQ
Edição: Secom

