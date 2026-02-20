Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Penúltimo boletim de Balneabilidade aponta que 86 dos 96 locais de monitoramento estão próprios para banho

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (20/2), o décimo primeiro boletim do Programa Balneabilidade da tempo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/02/2026 às 15h37
Penúltimo boletim de Balneabilidade aponta que 86 dos 96 locais de monitoramento estão próprios para banho
-

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (20/2), o décimo primeiro boletim do Programa Balneabilidade da temporada 2025/2026. Os resultados são referentes às coletas realizadas em 16, 17, 18 e 19 de fevereiro de 2026, nos 96 pontos monitorados em praias e balneários do Rio Grande do Sul.

Conforme os resultados do Boletim 11, são dez os pontos impróprios para banho. Em comparação ao décimo relatório, dois locais em São Lourenço do Sul e outro em Tapes deixaram a lista, enquanto Cachoeira do Sul, Cerrito, Cidreira, Pedro Osório e Tramandaí passaram a ter um ponto com condições de risco cada.

Pontos impróprios para banho - Boletim 11 (Município — Balneário/Praia)

1 - Cachoeira do Sul — Praia Nova - Rio Jacuí
2 - Cerrito — Balneário Cerrito - Rio Piratini
3 - Cidreira — Cidreira - Concha Acústica
4 - Osório — Lagoa do Peixoto
5 - Pedro Osório — Balneário Pedro Osório - Rio Piratini
6 - Pelotas — Santo Antônio
7 - Piratini — Balneário Municipal Klérfim Cardoso - Rio Piratini
8 - Santa Maria — Balneário Passo do Verde - Rio Vacacaí
9 - Tapes — Praia do U
10 - Tramandaí — Tramandaí - Avenida da Igreja

Entre os pontos impróprios, a Lagoa do Peixoto apresentou alto índice de cianobactérias (344.774 células/ml — o limite é 50.000), o que indica condições de eutrofização (excesso de nutrientes). Além do local estar impróprio para banho, os gêneros predominantes de microrganismos (Raphidiopsis sp.eAphanocapsa sp.) são potenciais produtores de toxinas, e a exposição a essa água pode levar a intoxicações agudas ou crônicas.

O programa

O Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep). Além de coletar as águas dos balneários pelotenses, o Sanep realiza vistorias posteriores, nas sextas-feiras pela manhã, a fim de que os relatórios estejam o mais atualizados possível.

O programa monitora 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado. Este ano, passaram a receber coleta e análise a Lagoa Rondinha, em Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, em Piratini.

A divulgação dos resultados acontece sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação e no webaplicativo do Balneabilidade . Os boletins serão divulgados até 27 de fevereiro.

O projeto é realizado anualmente pela Fepam desde 1979, integrando a Operação Verão Total , desenvolvida pelo governo do Estado.

Classificação das águas

Para a classificação das águas como próprias ou impróprias para banho, utilizam-se parâmetros deEscherichia coli(E.coli), observando os critérios definidos pelas resoluções Conama 274/2000 e 357/2005.

Nos balneários de Pelotas; Tapes; na Lagoa do Peixoto, em Osório; na Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul; na Praia da Picada, em Barra do Ribeiro; e em Arambaré também são consideradas as cianobactérias.

Como é feita a análise

O resultado de cada boletim está condicionado a cinco semanas anteriores de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 paraE.coliou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2 mil paraE.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.

Recomendações aos banhistas

  • Entrar na água apenas em locais com condição própria para o banho;
  • Evitar tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos ou rios que afluem nas praias;
  • Não tomar banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde;
  • Destinar atenção especial a crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade.

Texto: Ascom Fepam
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Imagem Ilustrativa)
Fauna Silvestre Há 2 dias

Felino é visto com filhotes no interior de Panambi e mobiliza moradores

Aparição de onça-parda na zona rural acende alerta, mas autoridades destacam que ataques a humanos são incomuns

 (Foto: Divulgação)
Chuva Há 2 dias

Chuvas abaixo da média marcaram janeiro de 2026 em Tenente Portela e região

Os desvios negativos variaram entre 25 e 100 milímetros em regiões como Missões, Alto Uruguai, Norte e Fronteira Oeste, cenário que também impactou municípios do Médio Alto Uruguai e da Região Celeiro.

 (Foto: Divulgação LA+)
Rio Uruguai Há 2 dias

Patrulhamento na Barragem do Rio Uruguai resulta na apreensão de mais de mil metros de redes de pesca

Além do caráter repressivo contra crimes ambientais, a equipe da Polícia Ambiental utilizou a operação para promover ações educativas junto aos frequentadores da barragem

 -
Meio ambiente Há 3 dias

Governo do Estado leva ações de educação ambiental a Tramandaí na Operação Verão Total

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promove, de 19 a 22 de fevereiro, uma série de atividades de ...

 Trabalho dos policiais inclui verificação de denúncias, fiscalizações, resgates de animais acidentados, entre outros -Foto: Ascom Polícia Civil
Meio ambiente Há 4 dias

Rio Grande do Sul conta com 62 delegacias com o selo Amiga dos Animais para investigar casos de maus-tratos

A comoção gerada pela morte do cão Orelha após sofrer agressões em Santa Catarina reacendeu o debate sobre as punições para maus-tratos a animais n...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
3.17 km/h Vento
58% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Cultura Há 4 segundos

Casa de Cultura Mario Quintana celebra 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis com a exposição “Artesanato Missões”
Economia Há 7 segundos

Receita Federal abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
Tecnologia Há 21 minutos

Atendimento psicológico online amplia acesso à saúde mental
Câmara Há 45 minutos

Projeto cria política de assistência jurídica obrigatória para vítimas vulneráveis
Direitos Humanos Há 45 minutos

Júri popular de réus pelo assassinato de Mãe Bernadete começa na terça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,69%
Euro
R$ 6,10 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,690,90 +0,86%
Ibovespa
190,267,30 pts 0.92%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias