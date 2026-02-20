Governo do Estado firma convênios com municípios e apresenta evento estratégico para o desenvolvimento das Missões

Entre 23 e 29 de março, o município de Santo Ângelo sedia o Conecta Missões, um dos principais eventos do calendário oficial dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis . O encontro, que reúne cultura, educação patrimonial, turismo, economia criativa e gastronomia, foi lançado nesta sexta-feira (20/2), em solenidade na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai (URI). Na ocasião, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), também firmou convênios com municípios da região para a realização de outras ações do calendário comemorativo.

De acordo com o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, que detalhou a programação do Conecta, o evento reafirma a força da cultura como instrumento de desenvolvimento da região. "Integrando os temas patrimônio, turismo, educação e economia criativa, projetamos as Missões para o futuro, valorizando nossa diversidade e fortalecendo a identidade que nos une como povo”, disse.

O Conecta Missões terá uma programação integrada e voltada ao desenvolvimento do território missioneiro. A realização é da Sedac, em parceria com a Associação dos Municípios das Missões (AMM) e a Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões), e conta com o apoio da Prefeitura de Santo Ângelo e do Sebrae.

Eventos simultâneos

Três eventos parceiros ocorrem simultaneamente: Canto Missioneiro, tradicional festival da canção missioneira; Degusta Missões, com praça gastronômica com pratos típicos que celebram a identidade missioneira; e Viva o RS Summit, fórum com foco no desenvolvimento e troca entre empreendimentos turísticos, gastronômicos e culturais. Conforme a coordenadora de Economia Criativa da Sedac, Juliana Sehn, responsável pela articulação do Conecta Missões, além de movimentar a economia local, as atividades reforçam a diversidade produtiva e a valorização da cultura e dos saberes da região.

Durante o ato de lançamento, o presidente da AMM e da Funmissões, Luiz Rodrigo Ribas, que é prefeito de São Miguel das Missões, pontuou que as comemorações materializam o esforço coletivo para valorizar e promover os diferenciais da região. Segundo ele, o Conecta Missões demonstra a força da cooperação entre os municípios, uma oportunidade para reconhecermos o que temos de mais singular: a identidade missioneira, construída há muitas mãos desde 1626.

Já o anfitrião, prefeito de Santo Ângelo, Nívio Braz, destacou que “o aniversário histórico e o Conecta Missões marcam o início de um novo ciclo de desenvolvimento, especialmente da indústria criativa, e estão alinhados com os objetivos estratégicos da região, com foco no fortalecimento do potencial turístico e cultural missioneiro”.

Por fim, o secretário Eduardo Loureiro firmou convênio com a AMM para a realização do Conecta e assinou termos de parceria com 14 municípios para a realização de outros eventos do calendário oficial dos 400 Anos das Missões. Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, Entre Ijuís, Garruchos, Giruá, Guarani das Missões, Salvador das Missões, São Miguel das Missões, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Porto Xavier, Ubiretama e Vitória das Missões integram o primeiro grupo de convênios.

Outros 16 municípios da região ainda devem formalizar parcerias para aplicação total de R$ 650 mil do governo do Estado. A cerimônia desta manhã contou ainda com a presença da diretora-geral da URI Santo Ângelo, Berenice Rossner Wbatuba, de representantes de 25 municípios missioneiros, gestores e lideranças locais.

Atividade também teve momento para assinatura de convênios pelo Funmissões -Foto: Carlos Hammes/Ascom Sedac

Programação Conecta Missões

A solenidade de abertura institucional do Conecta Missões está prevista para terça-feira (24/3), às 11h30, no Clube Gaúcho de Santo Ângelo, seguida de reunião do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) com as cidades que possuem sítio arqueológico e lançamento do projeto de Qualificação Patrimonial da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Já na quarta-feira (25/3) ocorre a abertura festiva das atividades, na praça Pinheiro Machado, centro da cidade. O encerramento do evento será no domingo (29/3), com a cerimônia de premiação do Degusta Missões, seguida por apresentação da Orquestra da Ulbra e Pedro Ortaça.

De 23 a 25 de março, o Conecta recebe 20 influenciadores, jornalistas e representantes de agências de turismo nacionais e internacionais para a Famtour, que propõe uma imersão nos atrativos culturais, históricos, arqueológicos e gastronômicos das Missões. A ação prevê um roteiro de prospecção turística que reforça o posicionamento da região como destino turístico-cultural de relevância nacional, ampliando sua inserção em roteiros e campanhas especializadas.

Na sequência, entre 26 e 29 de março, no Clube Gaúcho, ocorre o Seminário Aldeia do Conhecimento, espaço de debate, experiências e formação voltado a gestores públicos, empresários, empreendedores criativos e artistas. A programação inclui o lançamento do Plano Regional de Desenvolvimento da Indústria Criativa, com painel sobre diagnóstico e prospecção. A Aldeia também prevê diálogos sobre gestão e governança turística, com secretarias de referência nacional, discussões sobre patrimônio, sustentabilidade, branding cultural e narrativas pessoais como ativo de turismo.

De acordo com Juliana Sehn, o espaço Aldeia do Conhecimento fortalece a perspectiva das Missões como território criativo, integrando cultura, inovação, mercado e identidade regional, e é uma oportunidade de pensarmos estratégias para o desenvolvimento criativo da região. Ela destacou, ainda, que o Conecta reúne diversas manifestações culturais, como Mostra de Cinema, peças de teatro, orquestras, encontro de invernadas tradicionalistas e apresentações musicais.

Ainda na agenda do encontro, entre 25 e 27 de março, o Palco Canto Missioneiro terá atividades formativas para alunos e professores da região, incluindo mostra de audiovisual com diálogo com produtores, exposição de imagens antigas das Missões - com mediação do Departamento de Memória e Patrimônio (DMP) da Sedac -, lançamento do livro “O Tesouro Perdido das Missões” e ações de formação específicas para docentes.

Sobre os 400 anos das Missões

As celebrações integram o conjunto de ações orientado pelo Decreto 57.369/2023, que institui 2026 como o ano oficial das Missões. Para coordenar as atividades alusivas à data, o governador Eduardo Leite instituiu uma Comissão, composta por representantes da sociedade civil, prefeituras, universidades e instituições de ensino, entre outras entidades. A Comissão Oficial dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis no Estado teve seus integrantes designados pelas portarias 77/2025 e 90/2025, da Sedac.

O governo do Estado anunciou, em junho, um pacote de mais de R$ 50 milhões para iniciativas nas áreas de cultura, turismo, desenvolvimento social e infraestrutura, contemplando 16 projetos distribuídos em 12 municípios da região missioneira. Os recursos foram aplicados na modernização de museus, parques, centros de interpretação e atrações turísticas regionais. Também foram aportados recursos para qualificação de aeroportos e vias de acesso a equipamentos culturais e turísticos.