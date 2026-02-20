Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado firma convênios com municípios e apresenta evento estratégico para o desenvolvimento das Missões

Entre 23 e 29 de março, o município de Santo Ângelo sedia o Conecta Missões, um dos principais eventos do calendário oficial dos 400 Anos das Missõ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/02/2026 às 15h37
Governo do Estado firma convênios com municípios e apresenta evento estratégico para o desenvolvimento das Missões
Loureiro declarou que o evento reafirma a força da cultura como instrumento de desenvolvimento -Foto: Jean Dettenborn/Sedac

Entre 23 e 29 de março, o município de Santo Ângelo sedia o Conecta Missões, um dos principais eventos do calendário oficial dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis . O encontro, que reúne cultura, educação patrimonial, turismo, economia criativa e gastronomia, foi lançado nesta sexta-feira (20/2), em solenidade na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai (URI). Na ocasião, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), também firmou convênios com municípios da região para a realização de outras ações do calendário comemorativo.

De acordo com o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, que detalhou a programação do Conecta, o evento reafirma a força da cultura como instrumento de desenvolvimento da região. "Integrando os temas patrimônio, turismo, educação e economia criativa, projetamos as Missões para o futuro, valorizando nossa diversidade e fortalecendo a identidade que nos une como povo”, disse.

O Conecta Missões terá uma programação integrada e voltada ao desenvolvimento do território missioneiro. A realização é da Sedac, em parceria com a Associação dos Municípios das Missões (AMM) e a Fundação dos Municípios das Missões (Funmissões), e conta com o apoio da Prefeitura de Santo Ângelo e do Sebrae.

Eventos simultâneos

Três eventos parceiros ocorrem simultaneamente: Canto Missioneiro, tradicional festival da canção missioneira; Degusta Missões, com praça gastronômica com pratos típicos que celebram a identidade missioneira; e Viva o RS Summit, fórum com foco no desenvolvimento e troca entre empreendimentos turísticos, gastronômicos e culturais. Conforme a coordenadora de Economia Criativa da Sedac, Juliana Sehn, responsável pela articulação do Conecta Missões, além de movimentar a economia local, as atividades reforçam a diversidade produtiva e a valorização da cultura e dos saberes da região.

Durante o ato de lançamento, o presidente da AMM e da Funmissões, Luiz Rodrigo Ribas, que é prefeito de São Miguel das Missões, pontuou que as comemorações materializam o esforço coletivo para valorizar e promover os diferenciais da região. Segundo ele, o Conecta Missões demonstra a força da cooperação entre os municípios, uma oportunidade para reconhecermos o que temos de mais singular: a identidade missioneira, construída há muitas mãos desde 1626.

Já o anfitrião, prefeito de Santo Ângelo, Nívio Braz, destacou que “o aniversário histórico e o Conecta Missões marcam o início de um novo ciclo de desenvolvimento, especialmente da indústria criativa, e estão alinhados com os objetivos estratégicos da região, com foco no fortalecimento do potencial turístico e cultural missioneiro”.

Por fim, o secretário Eduardo Loureiro firmou convênio com a AMM para a realização do Conecta e assinou termos de parceria com 14 municípios para a realização de outros eventos do calendário oficial dos 400 Anos das Missões. Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, Entre Ijuís, Garruchos, Giruá, Guarani das Missões, Salvador das Missões, São Miguel das Missões, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, Porto Xavier, Ubiretama e Vitória das Missões integram o primeiro grupo de convênios.

Outros 16 municípios da região ainda devem formalizar parcerias para aplicação total de R$ 650 mil do governo do Estado. A cerimônia desta manhã contou ainda com a presença da diretora-geral da URI Santo Ângelo, Berenice Rossner Wbatuba, de representantes de 25 municípios missioneiros, gestores e lideranças locais.

Atividade também teve momento para assinatura de convênios pelo Funmissões -Foto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Atividade também teve momento para assinatura de convênios pelo Funmissões -Foto: Carlos Hammes/Ascom Sedac

Programação Conecta Missões

A solenidade de abertura institucional do Conecta Missões está prevista para terça-feira (24/3), às 11h30, no Clube Gaúcho de Santo Ângelo, seguida de reunião do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) com as cidades que possuem sítio arqueológico e lançamento do projeto de Qualificação Patrimonial da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Já na quarta-feira (25/3) ocorre a abertura festiva das atividades, na praça Pinheiro Machado, centro da cidade. O encerramento do evento será no domingo (29/3), com a cerimônia de premiação do Degusta Missões, seguida por apresentação da Orquestra da Ulbra e Pedro Ortaça.

De 23 a 25 de março, o Conecta recebe 20 influenciadores, jornalistas e representantes de agências de turismo nacionais e internacionais para a Famtour, que propõe uma imersão nos atrativos culturais, históricos, arqueológicos e gastronômicos das Missões. A ação prevê um roteiro de prospecção turística que reforça o posicionamento da região como destino turístico-cultural de relevância nacional, ampliando sua inserção em roteiros e campanhas especializadas.

Na sequência, entre 26 e 29 de março, no Clube Gaúcho, ocorre o Seminário Aldeia do Conhecimento, espaço de debate, experiências e formação voltado a gestores públicos, empresários, empreendedores criativos e artistas. A programação inclui o lançamento do Plano Regional de Desenvolvimento da Indústria Criativa, com painel sobre diagnóstico e prospecção. A Aldeia também prevê diálogos sobre gestão e governança turística, com secretarias de referência nacional, discussões sobre patrimônio, sustentabilidade, branding cultural e narrativas pessoais como ativo de turismo.

De acordo com Juliana Sehn, o espaço Aldeia do Conhecimento fortalece a perspectiva das Missões como território criativo, integrando cultura, inovação, mercado e identidade regional, e é uma oportunidade de pensarmos estratégias para o desenvolvimento criativo da região. Ela destacou, ainda, que o Conecta reúne diversas manifestações culturais, como Mostra de Cinema, peças de teatro, orquestras, encontro de invernadas tradicionalistas e apresentações musicais.

Ainda na agenda do encontro, entre 25 e 27 de março, o Palco Canto Missioneiro terá atividades formativas para alunos e professores da região, incluindo mostra de audiovisual com diálogo com produtores, exposição de imagens antigas das Missões - com mediação do Departamento de Memória e Patrimônio (DMP) da Sedac -, lançamento do livro “O Tesouro Perdido das Missões” e ações de formação específicas para docentes.

Sobre os 400 anos das Missões

As celebrações integram o conjunto de ações orientado pelo Decreto 57.369/2023, que institui 2026 como o ano oficial das Missões. Para coordenar as atividades alusivas à data, o governador Eduardo Leite instituiu uma Comissão, composta por representantes da sociedade civil, prefeituras, universidades e instituições de ensino, entre outras entidades. A Comissão Oficial dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis no Estado teve seus integrantes designados pelas portarias 77/2025 e 90/2025, da Sedac.

O governo do Estado anunciou, em junho, um pacote de mais de R$ 50 milhões para iniciativas nas áreas de cultura, turismo, desenvolvimento social e infraestrutura, contemplando 16 projetos distribuídos em 12 municípios da região missioneira. Os recursos foram aplicados na modernização de museus, parques, centros de interpretação e atrações turísticas regionais. Também foram aportados recursos para qualificação de aeroportos e vias de acesso a equipamentos culturais e turísticos.

Texto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O projeto Artista na Escola também é uma realização conjunta da Sedac com o Programa RS Seguro COMunidade -Foto: Brenda Klein/Divulgação RS Criativo
Cultura Há 6 minutos

Governo do Estado inicia no sábado (21) jornada de liderança criativa do RS Seguro para jovens protagonistas comunitários

As atividades da segunda edição da Residência Criativa para Jovens Protagonistas Comunitários iniciam no sábado (21/2), na Casa de Cultura Mario Qu...

 Ação valoriza o patrimônio histórico e cultural da região missioneira, promovendo turismo, arte e religiosidade -Foto: Aline Stumpf/Ascom CCMQ
Cultura Há 6 minutos

Casa de Cultura Mario Quintana celebra 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis com a exposição “Artesanato Missões”

O espaço Vitrine CCMQ + RS Criativo, localizado no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição do governo do Estado vinculada à Se...

 Coro Sinfônico da Ospa é um dos mais consolidados grupos corais do Rio Grande do Sul -Foto: Vinicius Angeli/Ospa
Cultura Há 1 dia

Coro Sinfônico da Ospa recebe inscrições para novas vozes entre 23 de fevereiro e 1º de março

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) — fundação vinculada ao governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) — busca novos tal...

 -
Cultura Há 3 dias

Ospa abre Temporada 2026 em 6 de março com 5ª Sinfonia de Beethoven e solos da pianista Valentina Lisitsa

A estreia da nova temporada da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada ao governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultu...

 (Foto: Solange Brum/Ascom Sedac)
Tradicionalismo Há 1 semana

Comissão Estadual define tema dos Festejos Farroupilhas 2026

Os 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis serão homenageados nas festividades tradicionalistas

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
3.17 km/h Vento
58% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Cultura Há 4 segundos

Casa de Cultura Mario Quintana celebra 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis com a exposição “Artesanato Missões”
Economia Há 7 segundos

Receita Federal abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
Tecnologia Há 21 minutos

Atendimento psicológico online amplia acesso à saúde mental
Câmara Há 45 minutos

Projeto cria política de assistência jurídica obrigatória para vítimas vulneráveis
Direitos Humanos Há 45 minutos

Júri popular de réus pelo assassinato de Mãe Bernadete começa na terça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 -0,69%
Euro
R$ 6,10 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,690,90 +0,86%
Ibovespa
190,267,30 pts 0.92%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias