TSE retomará julgamento que pode cassar governador do Rio

Relatora do caso votou pela punição de Cláudio Castro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/02/2026 às 21h53

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o dia 10 de março a retomada do julgamento do processo que pede a cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Claúdio Castro (foto), por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição, em 2022.

Em novembro do ano passado, a ministra Maria Isabel Galotti, relatora do caso, votou pela cassação do governador, mas a análise do caso foi suspensa por um pedido de vista do ministro Antônio Carlos Ferreira, que será o próximo a votar.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) e a coligação do ex-deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) pretendem reverter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que, em maio de 2024, absolveu Castro e outros acusados no processo que trata de supostas contratações irregulares na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)

O MPE afirmou que Castro obteve vantagem eleitoral na contratação de servidores temporários, sem amparo legal, e na descentralização de projetos sociais para enviar recursos para entidades desvinculadas da administração pública do Rio

Segundo a acusação, a descentralização de recursos ocorreu para fomentar a contratação de 27.665 pessoas, totalizando gastos de R$ 248 milhões.

Defesa

Antes da suspensão do julgamento, o advogado Fernando Neves, representante de Castro, disse que o governador apenas sancionou uma lei da Assembleia Legislativa e um decreto para regulamentar a atuação da Ceperj e não pode ser responsabilizado por eventuais irregularidades.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 12 horas

Na Índia, Lula defende governança global da IA liderada pela ONU

Presidente falou em Cúpula sobre Impacto da IA

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Política Há 1 dia

Lula sanciona, com vetos, reajuste salarial para cargos do Legislativo

Penduricalhos vetados permitiam salários acima do teto constitucional

 (Foto: Divulgação R7)
Política Há 3 dias

Desfile de Lula no Carnaval do Rio pode voltar a ser alvo do TSE

Para o partido, o desfile da Acadêmicos de Niterói caracterizou abuso de poder político e econômico ao utilizar recursos públicos para promover a imagem de Lula em contexto pré-eleitoral.

 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)
Política Há 4 dias

Em reunião com Lula, Juliana Brizola pediu apoio e ofereceu vice ao PT

Pela proposta dos pedetistas, o PT teria direito a escolher e indicar o candidato a vice-governador. As duas vagas para o Senado ficariam com Paulo Pimenta (PT) e Manuela D’Ávila (PSOL).
Política Há 4 dias

Lula inaugura pronto-socorro do Hospital Federal Cardoso Fontes no Rio

Unidade foi reestruturada com R$ 100 milhões em investimentos federais

Economia Há 22 minutos

Alckmin anuncia regulamentação de salvaguardas em acordos comerciais
Política Há 22 minutos

Justiça Há 22 minutos

Mendonça decide que ida de Vorcaro ao Senado é facultativa
Esportes Há 1 hora

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às semis do WTA de Dubai
Câmara Há 1 hora

Projeto inclui terapia assistida por animais no SUS

DENGUE
